Les combats de dresseurs sont disponibles sur Pokémon Go

Le jeu mobile en réalité augmentée Pokémon Go pourrait connaitre un important regain de popularité. En effet, Niantic, la société qui propose ce titre, vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité que tous les joueurs attendaient : les combats de dresseurs.

« À partir de ce mois-ci, les Combats de Dresseurs vous permettront de défier un ami ou un autre Dresseur à tout moment ! Défiez un autre Dresseur en utilisant un Code Combat, réunissez une équipe de trois Pokémon, et découvrez qui l’emportera ! À la fin de chaque Combat de Dresseurs, les deux participants recevront des récompenses géniales, y compris une chance d’obtenir des Objets d’évolution rares », écrit l’entreprise dans un billet de blog.

Et probablement pour éviter les problèmes de serveurs, à cause de l’affluence des joueurs, Niantic a décidé de déployer les combats de dresseurs de manière progressive.

Dans un premier temps, la fonctionnalité n’était disponible que pour les dresseurs ayant atteint le niveau 40.

Puis, celle-ci a été ouverte aux dresseurs de niveau 30.

Puis, le niveau 20.

Et au moment où j’écris cet article, les combats de dresseurs est accessible au niveau 10. « Le niveau 10 sera le plus bas niveau de dresseurs pour avoir cette fonctionnalité. Pour les dresseurs de niveau 10 et inférieur, nous vous encourageons à attraper des Pokémons et à explorer le monde de Pokémon Go ! Nous ne doutons pas du fait que vous serez un dresseur de niveau 10 en un rien de temps ! », écrit Niantic sur Twitter.

Attention: Level 10 will be the lowest level of Trainers that can access this feature. For Trainers levels 10 and below, we encourage you to keep catching Pokémon and exploring the world of Pokémon GO! We have no doubt that you’ll be a level 10 Trainer in no time!

— Pokémon GO is ready to #GOBattle❗ (@PokemonGoApp) December 13, 2018