Pokémon GO : les Combats de Dresseurs sont (presque) là

Pokémon GO accueille les Combats de Dresseurs

Pokémon GO n’a pas dit son dernier mot, puisque Niantic annonce aujourd’hui que les joueurs vont bientôt pouvoir se défier entre eux, via la nouvelle fonction « Combats de Dresseurs« . Cette nouvelle fonctionnalité de jeu de Pokémon GO promet aux Dresseurs de « participer à des batailles de Pokémon rapides, fun et amicales avec d’autres Dresseurs« . Rappelons au passage que les fans de Pokémon peuvent également profiter depuis quelques jours de Pokémon Let’s Go sur Nintendo Switch, dont notre test complet est disponible ici.

Avec cette nouvelle fonction, les joueurs pourront créer une Battle Party personnalisée avec trois Pokémon afin d’affronter en temps réel un autre Dresseur ou des chefs d’équipes de Pokémon GO. Les Dresseurs pourront débloquer une nouvelle Attaque Chargée pour tous les Pokémon, ajoutant ainsi un nouvel élément stratégique au jeu. De plus, une nouvelle mécanique Protect Shield a été ajoutée pour que les joueurs puissent se défendre face aux attaques puissantes dans un combat de Dresseurs, si le moment est bien choisi.

Les Dresseurs qui sont réunis dans le monde réel peuvent s’inviter mutuellement pour participer à des Combats de Dresseurs via un nouveau système d’invitations Battle Code. Tous ceux qui auront mis en place des connexions dans le monde réel avec les autres Dresseurs pourront s’engager dans des Combats de Dresseurs à distance si leurs amitiés ont atteint le niveau Ultra Amis ou tout autres niveaux supérieurs.

Des Battle Leagues et des récompenses en fin de combat

Niantic va également mettre en place des Battle Leagues, à plusieurs niveaux, qui limiteront au maximum la force des Pokémon participants afin de maintenir l’équité sur le terrain. Après la fin d’un Combat de Dresseurs, les deux Dresseurs se verront remettre un prix, incluant la chance de décrocher des articles Évolution rares qui fonctionnent sur certaines espèces de Pokémon.

« Les Combats de Dresseurs ont été entièrement créés pour Pokémon GO, selon les principes fondamentaux de Niantic: amener les joueurs à l’extérieur pour explorer le monde réel ensemble« , a déclaré Kei Kawai, Vice-Président Produit à Niantic Inc. « Des Combats de Raid, aux Échanges et Amis, et Combats de Dresseurs, chaque nouvelle fonctionnalité de jeu ajoute une dimension sociale supplémentaire à Pokémon GO, offrant aux Dresseurs toujours plus de raisons amusantes et attrayantes de se connecter avec les autres« .