Les dernières tuiles solaires Tesla arrivent en Europe et en Chine ?

Elon Musk est très actif sur Twitter, et pas seulement pour inciter ses abonnés à supprimer Facebook. Aujourd’hui, le CEO de Tesla vient de confirmer une information importante. En effet, si l’on en croit son tweet, ses tuiles solaires ne devraient pas tarder à débarquer en Europe et en Chine.

Europe & China timing will be announced soon — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2020

Non, Tesla n’est pas qu’un constructeur automobile. Depuis plusieurs années, l’entreprise américaine propose d’autres produits comme ces tuiles solaires. En octobre 2019, la société a dévoilé sa troisième version de tuiles. Celle-ci devrait drastiquement faire baisser les coûts de pose, puisqu’elles sont plus faciles à installer et donc plus rapides. Selon Tesla, le prix aurait baissé de 40% pour le recouvrement d’un toit.

Du nouveau pour 2020 ?

Actuellement, Elon Musk cherche à augmenter son nombre d’installations aux États-Unis. À l’origine, il avait déclaré qu’il souhaitait atteindre un objectif de 1000 toits par semaine, on en est encore très loin. Musk a souvent tendance à s’emballer sur les annonces de ce type. En effet, au vu de l’évolution de cette branche de son entreprise, il semble encore prématuré le moment où les toitures Superglass seront exportées hors des États-Unis.

Actuellement, Tesla n’aurait pas installé plus de 200 toits avec des tuiles V3, il ne faut donc rien s’attendre pour cette année, cela paraît beaucoup trop tôt. Même si l’entreprise y travaille, Tesla devra d’abord raccourcir les délais d’installation avant d’étendre le produit à d’autres marchés. Certains chantiers se sont déroulés en moins d’une semaine, mais ce n’est pas encore une généralité, il faudra creuser dans ce sens avant de trop en dire.

Quoi qu’il en soit, Tesla continue à mener à bien son objectif qui est de transformer ce monde en un monde plus durable. L’entreprise le fait à merveille avec ses véhicules, mais la branche Tesla Energy n’est pas à négliger comme on peut le voir avec ses annonces furtives de la part d’Elon Musk.