Les dix films qu’on attend le plus en 2019 [Première partie]

Des centaines de films sont à l’affiche chaque année dans les cinémas. Comment faire le tri ? C’est parfois compliqué. Heureusement, certains films sont à ranger dans les indispensables. C’est selon nous le cas des dix films de notre sélection. Aujourd’hui on commence avec les six premiers mois de l’année.

Glass (16 janvier)

Immanquable M. Night Shyamalan. Le cinéaste de 6e Sens, vient boucler sa trilogie commencée avec Incassable et Split. Un troisième film attendu qui vient clore ces deux univers si particuliers. Un film servi avec un casting de rêve : James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson sont au menu.

Vice (13 février)

Adam McKay se lance sur l’anti-héros de l’Amérique du début du XXIe siècle, Dick Cheney, vice-président entre 2001 et 2009. Un biopic qui cherche à comprendre comment il est devenu le patron à la Maison Blanche et a plongé l’Irak dans la guerre. Christian Bale a pris 18 kilos pour une performance qui s’annonce monstrueuse.

Avengers : Endgame, de Joe et Anthony Russo

C’est le film qui devrait sans aucun doute battre tous les records d’entrée cette année, battant au passage Infinity War, le monstre de 2018. Thanos va perdre, cela ne fait guère de doutes. Mais comment ? Surtout, c’est un au revoir avec certains de nos personnages préférés qui se dessine. Les prochains mois devraient contenir de nombreux spoilers…

Godzilla II – Roi des monstres (5 juin)

L’univers de Godzilla (qui inclut aussi Kong) a donc le droit à son 3e opus avant Godzilla vs Kong en 2020. Un film de taille XXL tous comme les différents monstres qui s’affronteront à l’écran. Godzilla fera face à la mite géante Mothra, le ptérosaure mutant Rodan et le dragon à trois têtes King Ghidorah. La bande-annonce annonce un film riche en destructions massives.

Spider-Man : Far From Home (3 juillet)

Enfin, on termine notre sélection, juste après la moitié de l’année avec un second film Marvel. C’est là l’occasion de retrouver l’homme araignée. Si vous en doutiez, il va donc revenir dans Avengers Endgame, on le sait déjà grâce à la magie des programmations Marvel. Pour ce second épisode, Peter Parker prend la direction de l’Europe où il fera face à un nouveau super-vilain nommé Mysterio et joué par Jake Gyllenhaal.