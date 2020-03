Les écouteurs True Wireless Oppo Enco Free arrivent en France !

Des écouteurs True Wireless signés Oppo en France

Alors que l’on attend l’officialisation dans quelques jours de la smartwatch Oppo Watch et du nouveau Find X2, la marque Oppo confirme la disponibilité en France, de ses écouteurs True Wireless Enco Free. Ces derniers sont disponibles en avant-première chez Fnac-Darty, ils sont compatibles avec iOS et Android, et son affichés au prix de 129,99 euros.

Oppo RX17 Pro au meilleur prix Prix de base : 599 € Amazon -18% 489 € Consultez l'offre

Des écouteurs compatibles Bluetooth 5, qui affichent une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos, pour un son à 360°. De son côté, l’interface est tactile, et il suffit par exemple de tapoter deux fois sur le côté des écouteurs pour lire ou mettre en pause un morceau, ou encore répondre à un appel entrant. En faisant glisser son doigt le long de l’écouteur, on ajuste le volume et/ou on change de piste.

Les écouteurs sont livrés avec des embouts embouts intra-auriculaires pour un ajustement optimal, mais on peut opter pour les embouts semi-intra-auriculaires si on recherche un meilleur maintien. Les écouteurs OPPO Enco Free ont également un indice d’étanchéité IPX4 permettant de garantir « un usage quotidien et un maintien en toutes circonstances« . Les écouteurs sont fournis avec un câble USB Type-C et 3 paires d’embouts.

Oppo annonce une autonomie d’environ 5 heures, avec évidemment la possibilité de prolonger cette dernière via le boitier de charge. Pour recharger entièrement les écouteurs, il faut compter un petit peu plus d’une heure, contre un peu moins de deux heures pour recharger le boitier de rangement.

Le constructeur prend le soin de préciser que ce lancement marque l’arrivée officielle d’OPPO sur le marché de l’audio et des objets connectés en France. « Conçus pour s’intégrer parfaitement à un usage quotidien, les écouteurs sans fils OPPO Enco Free sont optimisés pour illustrer l’expertise acoustique et technologique d’OPPO en offrant une expérience d’écoute unique aux utilisateurs » explique la marque chinoise.