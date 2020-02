Visiblement, si vous voulez acheter un smartphone haut de gamme en 2020, vous aurez l’embarras du choix. Après la présentation du Galaxy S20, du S20+ et du S20 Ultra par Samsung, d’autres modèles arrivent petit à petit, pour ne citer que le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi, le Xperia 1 II de Sony, ou le Realme X50 Pro 5G. Et bientôt, l’Oppo Find X2 sera aussi dévoilé.

Cela fait déjà un moment que le nouveau flagship de cette marque chinoise est évoqué par les rumeurs. Et normalement, l’Oppo Find X2 devait être dévoilé lors du MWC 2020 à Barcelone.

Mais comme le salon a été annulé à cause de l’épidémie de coronavirus, Oppo a dû repousser sa présentation.

Aujourd’hui, nous savons que le Find X2 sera finalement dévoilé le 6 mars. Et en attendant cette présentation, la marque commence à faire le teasing de son nouveau haut de gamme.

Sur Twitter, Brian Chen, le vice-président d’Oppo, a révélé que le Find X2 aura un écran « 3K » avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. « L’écran qu’un véritable flagship de 2020 devrait avoir », écrit également le vice-président. On en saura probablement plus sur la« 3K » lors de l’événement d’Oppo.

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020