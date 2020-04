Depuis le début de la pandémie, de nombreux acteurs d’internet ont lancé des ressources pour aider les PME à tenir le coup. Et cette semaine, YouTube dégaine un nouvel outil baptisé « Video Bluilder » destiné à aider celles-ci à communiquer facilement en utilisant le format vidéo.

Video Builder est un éditeur de vidéos simple et gratuit, intégré à YouTube. « Pour les entreprises qui ne disposent pas de ressources pour créer des vidéos à partir de zéro, Video Builder peut vous aider. Il s’agit d’un outil bêta gratuit qui anime des éléments statiques (images, texte et logos) avec de la musique de notre bibliothèque. Vous pouvez choisir parmi une variété de mises en page en fonction de votre message et de vos objectifs, personnaliser les couleurs et la police et générer rapidement une courte vidéo YouTube (6 secondes ou 15 secondes) », écrit Ali Miller, product manager de YouTube Ads, dans un billet de blog.

L’outil a surtout été pensé pour la création de publicités vidéo et est pour le moment en beta. Visiblement, il s’agissait d’un produit en cours de développement dont YouTube a décidé d’accélérer le déploiement à cause du contexte actuel.

En effet, la pandémie peut contraindre les entreprises à adapter leurs stratégies de communication, alors qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires (logiciel, personnel) pour faire ce basculement. Mais Video Builder pourrait également devenir un outil de prototypage même chez les organisations qui ont des ressources pour la création de vidéos.

La vidéo ci-dessous (en anglais) vous donne une petite idée du fonctionnement de YouTube Video Builder.

De son côté, Facebook a créé un fonds de 100 millions de dollars pour aider des petites entreprises

Au mois de mars, Facebook avait, quant à lui, annoncé une aide de 100 millions de dollars pour soutenir des petites entreprises qui sont touchées par la crise du COVID-19. Cette aide sera distribuée à 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où il y a des employés de Facebook. Elle est proposée sous forme de subvention numéraire ou de crédit publicitaire, et peut, par exemple, aider les entreprises bénéficiaires à payer des frais de location, atteindre plus de clients, ou couvrir des coûts opérationnels.