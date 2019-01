Un film sur le Surfer d’Argent se rapproche chez Marvel !

Un réalisateur déjà au programme pour le film

La prochaine phase du MCU (Marvel Cinematic Universe) s’annonce particulièrement difficile à prévoir, notamment du côté des personnage qui auront droit de cité au casting. Un phénomène que l’on a tenté de décrypter pour vous il y a quelques semaines (vous pouvez le relire ici et là).

Parmi nos pronostics, se trouvait notamment le Surfer d’Argent, un personnage iconique dans les comics. Or, cette tendance serait bien en train de se confirmer si on en croit les confessions d’Adam McKay. Il a notamment travaillé sur le scénario d’Ant-Man en 2015. Depuis, son nom revient avec insistance pour réaliser un film et son nom aurait notamment circulé pour Spiderman : Far from Home et Gardiens d la Galaxie, Volume 3.

Désormais, selon ses confessions à MTV durant les Golden Globes, il aurait discuté d’un film sur le Surfeur d’Argent avec les studios Marvel.

Il y a eu des discussions autour du Surfer d’Argent. Mon agent a dû se réveiller. Ils étaient enthousiastes. On est en pleine promotion de Vice, mais peut-être que dans quelques mois on en reparlera. Cette idée m’excite vraiment beaucoup. Donc on verra ce qui arrivera.

Le Surfer d’Argent ignoré de la pop-culture

Concrètement, ce n’est pas un film qui va arriver tout de suite. Les fans du Surfer d’Argent vont devoir prendre leur mal en patience avant de le découvrir sur grand écran.

Mais après tout, cela fait déjà très longtemps qu’ils attendent. En effet, si le personnage a été créé par Jack Kirdy en 1966, il n’a jamais eu le droit aux honneurs du cinéma et de la télévision. Ses seules apparitions ? Deux séries d’animation : Silver Surfer (1998) et The Super Hero Squad Show (2009). Il a aussi fait une apparition dans le film « les 4 fantastiques et le Surfer d’Argent ». Bien maigre pour un personnage aussi charismatique.