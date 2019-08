Après Avengers, les frères Russo travaillent déjà à une autre franchise

Ils sont en large partie responsables du succès de la saga Avengers. Anthony et Joe Russo ont toutefois annoncé après le succès d’Avengers : Endgame vouloir faire une pause dans leur carrière chez Marvel. Mais cela ne veut pas dire non plus qu’il vont se prendre des vacances au soleil sur une île déserte. Les deux hommes ont annoncé qu’ils avaient d’autres projets.

Quelle franchise pour les frères Russo ?

A l’occasion d’une séance de questions – réponses sur Reddit, les deux hommes se sont donc retrouvés confrontés à la question suivante.

Maintenant que vous en avez terminé avec Marvel (pour l’instant ?). Quelles autres franchises souhaiteriez-vous explorer ?

Leur réponse ?

C’est une question intéressante. Nous travaillons tranquillement et secrètement sur une autre franchise en ce moment.

Un sujet qui a bien sûr fait beaucoup réagir les internautes, qui veulent en savoir plus. Plusieurs hypothèses se sont retrouvées sur la table. On sait qu’ils sont aussi sur un projet Magic : The Gathering pour Netflix, mais celui-ci n’est pas vraiment secret.

Quelles sont les autres options ? Il y a une possibilité autour d’un retour éventuel de X-Men, une franchise dont le retour fixé autour de 2024-2025 leur laisse un peu de temps. Mais les deux frères ont aussi affirmé leur attrait pour diriger des films Star Wars. Un projet qui resterait aussi dans la maison Disney. Surtout, on sait que si l’entreprise a confirmé deux nouvelles trilogies, seule la première a déjà été attribuée (à Rian Johnson).

Enfin, un personnage en particulier a les faveurs des frères Russo, il s’agit de Wolverine. Interrogé sur le personnage qui n’est pas encore dans le MCU qu’ils voudraient diriger à l’écran, c’est vers l’homme en adamantium qu’ils se sont tournés sans hésiter. Il faudra déjà trouver un remplacement à Hugh Jackman. Tout sauf une sinécure.