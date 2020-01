Les futurs PowerBeats 4 aperçus dans la dernière mise à jour iOS…

Des PowerBeats 4 cachés dans iOS 13 ?

Les détenteurs d’iPhone sont dès à présent invités à télécharger la toute dernière mise à jour iOS 13.3.1, qui ajoute notamment une nouvelle fonctionnalité liée à la localisation. Une nouvelle version d’iOS qui s’accompagne également de divers correctifs, mais au sein de laquelle on peut également retrouver une trace… des PowerBeats 4.

En effet, les célèbres écouteurs d’Apple, taillés pour le sport, sont bien de la partie dans iOS 13, avec une quatrième version qui n’a pas encore été officialisée. Rappelons que la dernière version (les PowerBeats 3 donc) ont été lancés en 2016, tandis que des PowerBeats Pro (sans le moindre câble) ont été lancés en 2019. Ces derniers avaient d’ailleurs été révélés en avance en octobre dernier… par iOS 13.2.

Ainsi, il semblerait qu’Apple ait réitéré la même erreur avec son nouvel iOS qui laisse donc entrevoir ce que seront les prochains PowerBeats 4. Pas de gros changement à l’horizon côté design, si ce n’est le câble qui relie les deux écouteurs, qui serait désormais attaché à l’arrière de l’écouteur (passant derrière l’oreille donc) et non plus à l’avant. Selon MacRumors, ces nouveaux écouteurs devraient également adopter la nouvelle puce Apple H1 et pourraient offrir de nouvelles fonctionnalités liées à Siri.

Selon toute vraisemblance, Apple devrait donc officialiser les nouveaux écouteurs PowerBeats 4 dans les prochaines semaines, et certains évoquent une présentation prévue avant la fin du mois de février. Reste à savoir maintenant quelles seront les différentes nouveautés proposées par cette quatrième génération (hormis le repositionnement du câble…).

Rappelons que les actuels PowerBeats 3 sont animés par une puce Apple W1, et permettent un appairage facilité avec les terminaux sous iOS. Ils sont affichés au tarif de 199 euros sur la boutique officielle Apple.