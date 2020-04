Les Gardiens de la Galaxie : l’épisode 3 se dévoile peu à peu

On le sait déjà, pour découvrir l’épisode 3 des Gardiens de la Galaxie, il faudra s’armer de patience. Un constat qui était déjà là avant les bouleversements du calendrier qui ont été causés par l’épidémie de coronavirus et prend encore plus d’ampleur à l’heure actuelle. Si on a une petite idée sur ce qui pourrait nous attendre, James Gunn vient d’en dire un peu plus et autant dire que cela nous met vraiment l’eau à la bouche.

En effet, le réalisateur des deux premiers films, qui sera aux manettes de la suite après avoir remporté un véritable bras de fer avec Marvel s’est confié sur son compte Twitter. Un message posté en réponse directe à un internaute qui l’interrogeait afin de savoir si le nouveau film permettrait d’en savoir plus sus les origines de Rocket. La réponse du réalisateur des Gardiens de la Galaxie est sans ambages.

I’ll just say Rocket is a big part of what’s happening in the future – and a lot of this stuff (like the scars we’re about to see on his back) sets up what I’ve been planning for Rocket all along. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/WLqoiG7Wzg

— James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020