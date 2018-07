Les improbables applications qui squattaient le top 10 de l’App Store en 2008

On fête ces jours-ci les 10 ans du lancement de l’App Store d’Apple. Confidentiel à ses débuts, il est désormais devenu une véritable référence comme le Play Store d’Android, son concurrent arrivé plus tard. On peinait à imaginer à l’époque l’importance qu’il prendrait et surtout comment les applications deviendraient des accessoires aussi utiles dans la vie de tous les jours.

Une mare à carpes comme numéro 1 du payant

A ses débuts, le slogan choisi par Apple se voulait simple « il y a une app pour ça« . Bon, il faut tout de même relativiser, il n’y avait que 500 applications au lancement de l’App Store contre 2 millions aujourd’hui. Autant dire que le marché de l’application mobile était anecdotique et qu’il s’est beaucoup transformé en 10 ans.

Ainsi, l’application payante la plus téléchargée de l’époque se nommait « Koi Pond », nous révèle The Verge. « La mare aux poissons Koi « , si on traduit son nom littéralement, était une application totalement inutile. Elle faisait pourtant un carton. On imagine que son créateur a dû être heureux de ce succès pour le moins inattendu.

Facebook était déjà là…

Cette application pour le moins saugrenue dépassait un large majorité des jeux (poker, course, etc.) ou des messageries… Aucune des 10 applications payantes les plus téléchargées ne fait encore partie du top 10 aujourd’hui. Du côté du gratuit, on peut faire un constat similaire à une exception près : Facebook. L’application se classait alors en 2e position derrière Pandora Radio. Aujourd’hui, elle est sixième et on trouve Facebook Messenger en 4e position.

Cela montre surtout à quel point certaines entreprises sont devenues des géants incontournables en quelques années. Spotify, Instagram, Uber, Snapchat… n’existaient pas ou bien en étaient seulement à leurs débuts il y a 10 ans. Netflix ou Twitter ne sont ainsi apparus sur l’App Store qu’en 20120. Pourtant, il est probable que les deux soient aujourd’hui installées sur votre smartphones. En revanche, iBeer ou Lightsaber unleashed, deux autres applications du Top 10 en 2008 ne sont sans doute plus installées depuis très longtemps. Les temps changent…