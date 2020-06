Les iPhone volés dans les Apple Store ne sont pas très utiles aux voleurs

Depuis la mort de George Floyd la semaine dernière, plusieurs manifestations ont lieu dans plusieurs villes américaines. Dans certaines d’entre elles, ces rassemblements ont entraîné des actes de vandalisme visant plusieurs magasins, dont les Apple Store.

Si la marque à la pomme a pris la décision de fermer certains d’entre eux afin de protéger ses employés, certains d’entre eux ont été vandalisés avant, à l’exemple des boutiques de Washington, Los Angeles, San Francisco, New York ou encore Philadelphie.

« Les autorités locales seront alertées »

Dans les Apple Store, les pilleurs se sont logiquement tournés vers les appareils présentés dans les boutiques, dont les iPhone. Toutefois, les voleurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur nouveau smartphone ne leur serait finalement pas très utile. En effet, Forbes indique que la marque à la pomme utilise un logiciel qui lui permet de désactiver les appareils présentés en boutique dès lors qu’ils se sont plus à portée du WiFi de l’Apple Store.

Toutefois, le système d’Apple n’avait pas été observé dans le détail jusqu’ici, ce qui est désormais le cas. Le média américain rapporte que les iPhone volés affichent un message indiquant : « Cet appareil a été désactivé et est localisé. Les autorités locales seront alertées ». Il est aussi affiché de rendre le smartphone à son Apple Store d’origine. En somme, le téléphone peut potentiellement être retrouvé en plus d’être inutile.

Nah son I swear to god I’d be heated 😭😭😭 pic.twitter.com/RoFxHV1lLm — josh (apex male) (@onlyfanobtainer) May 31, 2020

Compte tenu du fait qu’Apple présente de nombreux produits qu’il est possible de prendre en main dans ses boutiques, la marque à la pomme sait que les vols se produisent régulièrement —que ce soit lors de pillage ou non. Elle a donc mis en place plusieurs mesures visant à éviter ces vols, mais également l’utilisation de votre iPhone si jamais on vous le dérobe.

Dans ce cas, vous avez la possibilité de le verrouiller à distance avec le mode perdu de la fonctionnalité Find My, si bien que le voleur sera dans l’incapacité d’accéder à vos données et d’utiliser votre appareil.