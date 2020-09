Cela fait un moment que nous savons que Facebook développe des lunettes de réalité augmentée. En effet, Mark Zuckerberg pense que ces lunettes pourraient devenir la nouvelle plateforme avec laquelle nous nous connectons tous les jours, et prendre la place des smartphones.

« Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », avait écrit le patron de Facebook en début d’année.

Récemment, celui-ci a également annoncé la création de Facebook Reality Labs, une nouvelle entité qui inclut les activités du groupe dans la réalité virtuelle (via Oculus), mais aussi dans la réalité augmentée. Et cette entité a une équipe qui est consacrée à l’audio. En effet, Facebook veut que l’audio soit aussi immersive que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle sur ses produits. Et parmi les fonctionnalités développées par les ingénieurs de Facebook, certains pourraient nous donner des superpouvoirs.

Des « superpouvoirs » perceptifs

Les ingénieurs de Facebook Reality Labs ont développé une technique qui permettra d’améliorer significativement votre audition lorsque vous porterez ses futures lunettes de réalité augmentée. Par exemple, si vous êtes sans une salle pleine de monde (comme un bar), l’appareil sera en mesure de vous faire entendre clairement la voix de votre interlocuteur, tout en diminuant les bruits environnants.

Comment ? « En utilisant plusieurs microphones sur vos lunettes, nous pouvons capturer les sons autour de vous. Ensuite, en utilisant le schéma de vos mouvements de la tête et des yeux, nous pouvons déterminer lequel de ces sons vous intéresse le plus, sans que vous ayez à le regarder robotiquement. Cela nous permet d’améliorer les bons sons pour vous et d’atténuer les autres, en nous assurant que ce que vous voulez vraiment entendre est clair, même dans un bruit de fond fort », explique Lisa Brown Jaloza, Technology Communications Manager.

En plus de cette amélioration de l’audition, Facebook Reality Labs développe aussi une fonctionnalité appelée Audio Presence afin de rendre l’expérience audio sur les lunettes AR et les casques de réalité virtuelle plus réaliste. En substance, l’objectif de ce projet est que l’utilisateur ne puisse plus faire la différence entre un son qui provient du monde réel, et un son généré par les écouteurs.

Cette technologie pourrait être l’un des éléments clés dans le domaine de la social VR. En effet, comme l’explique Lisa Brown Jaloza, « avec un appel téléphonique aujourd’hui, la voix de l’autre personne semble provenir du téléphone lui-même (ou du centre de votre tête, si vous portez des écouteurs), donc votre cerveau rejette l’idée que l’autre personne pourrait être dans le même emplacement que vous. L’audio spatial imite les directions d’où proviennent les sons dans la vie réelle et l’acoustique environnementale, de sorte que vous expérimentez plus pleinement la présence sociale. »

Pour le moment, on ne sait pas quand Facebook lancera ses premières lunettes de réalité augmentée. Mais en tout cas, en dévoilant petit à petit ses progrès dans ce domaine, l’entreprise montre que le projet avance. D’ailleurs, Facebook Reality Labs pourrait nous en dire plus sur l’avancée de ce projet dans quelques jours, puisque cette entité de Facebook fera sa première conférence Facebook Connect (qui remplace les conférences Oculus Connect) le 16 septembre.