Les lunettes de réalité augmentée Vuzix Blade sont (enfin) là

Vuzix Blade, un modèle très attendu

Avec l’intelligence artificielle, la réalité augmentée fait partie des grands défis de l’année 2019, des secteurs qui nous promettent beaucoup et dans lesquels on devrait avoir le droit à de nombreuses d’innovations.

Vuzix Blade est le premier à dégainer avec un modèle annoncé depuis le CES 2018. Plein de promesses et avec une approche globalement séduisante. Après une longue attente, notre patience a porté ses fruits puisque l’appareil est enfin en vente auprès du grand public. Il faudra toutefois être prêt à mettre la main au portefeuille puisque l’appareil se vend tout de même au prix de 1099 euros. Tout sauf un petit tarif donc…

Un difficile positionnement sur le marché

Malgré ce prix imposant, l’appareil ne peut pas prétendre rivaliser avec les meilleurs accessoires du marché, Hololens ou Magic Leap One. Il s’appuie sur une caméra de 8 mégapixels et n’est pas capable de cartographier son environnement, ni de s’y repérer. Pour se repérer, il doit donc s’appuyer sur des marqueurs comme des QR Code ou bien la reconnaissance de forme basique. La connexion se fait en Bluetooth.

Bref, très loin des possibilités annoncées par les leaders du marché. Comment les lunettes Vuzix Blade pourraient donc être intéressantes pour le grand public ? Tout simplement parce qu’elles sont pensées avant tout comme un accessoire de smartphone, de la même façon qu’une montre connectée. C’est aussi pour cela qu’on a le droit à un look relativement passe-partout. Un marché sur lequel on trouve aussi les Focals de l’entreprise canadienne North. Point positif, les Vuzix Blades affichent plus de fonctionnalités notamment pour les photos ou les appels téléphoniques.

Cependant, il semble toutefois compliqué d’imaginer qu’à un tel prix, les Vuzix Blade puissent exploser vraiment. A l’heure où la stratégie est plutôt de casser les prix, ce positionnement à contre-pied surprend.

