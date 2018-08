Magic Leap sort enfin ses lunettes de réalité augmentée. Et elles coutent 2 295 $

Magic Leap sort ses premières lunettes de réalité augmentée, mais seulement pour les développeurs.

Les lunettes de réalité augmentée pour le grand public, ce n’est pas encore pour aujourd’hui. Magic Leap, la startup qui avait attiré des investisseurs comme Google ou Qualcomm en 2014, vient de sortir ses premières lunettes de réalité augmentée. Et si ceux qui ont pu tester le dispositif ont laissé des avis plutôt positifs, il ne s’agit pour le moment pas d’un modèle pour le grand public.

En effet, en plus de coûter 2 295 dollars, les Magic Leap One Creator Edition sont encore en édition limitée, et sont destinés aux développeurs. D’après les explications de l’entreprise, le kit qui inclut « tout ce dont vous avez besoin pour commencer à créer ». « À l’intérieur de la boîte, vous trouverez le casque Lightwear, le pack informatique Lightpack, le périphérique Control Kit, un kit d’ajustement pour garantir un ajustement parfaitement calibré, des chargeurs et un guide de démarrage rapide pratique », ajoute-t-elle.

Les lunettes de Magic Leap sont propulsées par un système d’exploitation baptisé LuminOS. Et si pour le moment, le catalogue d’applis et de jeux n’est pas encore très riche, l’objectif de l’entreprise est que justement, les développeurs commencent à en créer grâce au kit qu’il distribue.

Cela n’est pas sans rappeler les débuts de l’Oculus Rift ou du HTC Vive, quand ces casques de réalité virtuelle n’étaient encore proposés qu’aux développeurs, afin de permettre à ceux-ci de créer des applis.

Éventuellement, lorsque Magic Leap aura un catalogue important, il pourrait enfin lancer quelque chose pour le grand public (espérons que d’ici là, il pourra faire baisser le prix de ces lunettes).

Mais pour le moment, on ne sait pas quand cela se fera.