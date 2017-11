Le casque HoloLens part à la conquête de l’Europe

Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans la démocratisation de la réalité mixte et annonce que son casque HoloLens part à la conquête de l’Europe. La technologie HoloLens sera désormais disponible dans pas moins de 39 pays dans le monde, et parmi les nouveaux pays qui pourront commercialiser ce casque de réalité mixte époustouflant, on peut citer l’Espagne, la Belgique, le Danemark ou l’Italie par exemple.



La firme de Redmond a profité de la conférence Microsoft Future Decoded, pendant laquelle elle dévoilait sa nouvelle tablette Surface LTE compatible 4G, pour faire une annonce encore plus importante concernant cette fois la réalité mixte et son casque HoloLens. Ce casque sera en effet disponible dorénavant dans 29 nouveaux pays en Europe et sera commercialisé en deux formules.

Le casque Hololens de Microsoft est disponible dans 29 nouveaux pays

Jusqu’à présent le casque HoloLens était vendu aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, en Nouvelle Zélande, au Japon et dans certains pays d’Europe comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Avec les 29 nouveaux pays, cela porte à 39 le nombre de pays qui démocratiseront la technologie de Microsoft. On peut citer : l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la république tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le casque HoloLens, il ne s’agit pas d’un outil de divertissement, même si on imagine assez facilement les possibilités de cette technologie dans ce domaine. En réalité, Microsoft a surtout souhaité viser le marché professionnel afin d’offrir un outil capable d’améliorer la productivité. Ce dernier coûte d’ailleurs la bagatelle de 3299 euros pour la version développeur et 5489 euros pour la version commerciale. Vous pouvez retrouver les deux produits sur le Store de Microsoft.

Le casque HoloLens propose donc de fournir une meilleure façon de travailler, en permettant par exemple à des experts d’aider leurs collègues techniciens sur le terrain, en superposant des informations techniques par dessus leur champs de vision, de façon à disposer d’informations précieuses pour effectuer leur travail.

Prenons un exemple: un technicien de maintenance repère un problème dont il n’a normalement pas la compétence seul, avec le casque HoloLens (disposant d’une caméra et d’un micro), un expert peut lui montrer où se trouve la panne à distance, lui expliquer comment retirer une pièce et la remplacer. L’avantage est un gain de temps pour l’entreprise et le client et une meilleure utilisation des ressources humaines, car ce même expert au lieu d’être en déplacement sur un chantier, peut aider plusieurs techniciens par sa présence virtuelle sur les différents sites.

On peut facilement imaginer des usages sur les lignes de production, pour du pilotage d’engins, pour la chirurgie, pour la conception de produits, pour des cabinets d’architectes, pour des formations professionnelles, etc. Microsoft part donc à la conquête du marché Européen et dans ce domaine, le casque HoloLens est en position de force.