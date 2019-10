« Les films Marvel, c’est comme des hamburgers »

La saga Marvel a déjà été vertement critiquée ces derniers temps. Le premier à dégainer fortement a bien entendu été Martin Scorcese qui a comparé les films du MCU à un parc à thème. Une attaque qui semble avoir ouvert le flot des attaques puisque Jennifer Aniston a parlé d’un nivellement par le bas (son film avec Adam Sandler étant sans doute à ranger dans la catégorie film d’auteur). Troisième dans le registre, Francis Ford Coppola qui a parlé de « méprisable » à l’heure de qualifier les films de super-héros. Un nouveau vient s’ajouter à la liste.

Marvel sur la défensive

En face, Marvel réagit, mais on aurait quand même tendance à trouver qu’entre James Gunn et Natalie Portmann, c’est encore un peu limité à l’heure actuelle, malgré toute leur bonne volonté. Surtout, à chaque fois, il ne s’agit pas vraiment d’une défense des films Marvel en elle-même, mais plutôt d’une comparaison. L’univers Marvel serait incompris comme ont pu l’être avant les films de gangster, la saga Star Wars ou bien on met en avant leur côté divertissant.

Mais, ils viennent de recevoir une nouvelle critique, de la part de Ken Loach, le réalisateur indépendant, qui a déjà obtenu deux fois la Palme d’Or à Cannes (Le Vent se lève et Moi, Daniel Blake). Il a donc décerné ce que l’on qualifier de critique plutôt dure.

Ils sont faits comme quelque chose de pratique, comme des hamburgers et il ne s’agit pas de communiquer, il ne s’agit pas de partager notre imagination, mais de faire des profits pour une grande entreprise. C’est un exercice cynique.

Si on s’arrête à la première partie de la réponse, sur les hamburgers, la critique n’est après tout pas aussi méchante et pourrait même faire plaisir à Thor, qui dans le dernier film ne disait jamais non à un bon repas. Mais on peut douter que c’est ce qui sera retenu.