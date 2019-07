Netflix mise à nouveau sur Adam Sandler

Il y a quelques semaines, on découvrait sur Netflix le très drôle Murder Mystery qui mettait notamment à l’honneur Adam Sandler et Jennifer Aniston. Une vraie réussite, un film léger pour le week-end. Quelques jours après, Netflix révélait la grande nouvelle, le film avait fait un carton d’audience, vu par plus de 30 millions d’utilisateurs sur les trois premiers jours. De quoi inciter à renouveler l’expérience.

Adam Sandler, un artiste qui plaît

On avait eu le droit à un trio de choc à l’écran, le duo américain étant associé à Dany Boon. Résultat ? Adam Sandler a déjà trouvé une nouvelle destination pour son futur projet qui devrait être un film d’Halloween. Pour ne rien gâcher, il annonce un casting XXL : Steve Buscemi, Kevin James, Maya, Rudolph, Julie Bown, Kenan Thompson ou encore Rob Schneider. Un vrai petit paradis pour les amateurs de comédie.

On manque encore de détails quant au contenu de ce film, en dehors du fait qu’il sera lié à Halloween. L’histoire est annoncée comme étant celle de Hubie Dubois, un habitant de la ville de Salem, célèbre pour sa chasse aux sorcières aux Etats-Unis. Passionné par la fête d’Halloween, il est victime des moqueries de ses voisins jusqu’à ce que bien sûr qu’un événement inattendu (et un peu terrifiant) survienne. De quoi en faire le héros dont la ville a besoin. L’histoire sera écrite par Tim Herlihy et Adam Sandler, qui devrait très probablement y jouer. Steven Brille est annoncé à la réalisation. Affaire à suivre.

A noter que la « bankabilité » d’Adam Sandler sur Netflix avait déjà été identifiée il y a quelques années. Grâce à la big data, la plateforme avait identifié que les utilisateurs adorent les films où il joue, et qu’ils n’hésitent pas à les regarder à plusieurs reprises.