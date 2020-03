La Microsoft Surface Pro 7 en chute libre sur Amazon 🔥

DĂ©voilĂ©e il y a environ quelques mois, la Microsoft Surface Pro 7 profite dĂ©jĂ d’une forte rĂ©duction qui fait chuter son tarif de façon plus que symbolique sur Amazon (et sur la boutique officielle). Les deux marchands offrent un bon plan qu’il faudra vite saisir ce vendredi tant les stocks sont très limitĂ©s. Vous pouvez facilement Ă©conomiser des centaines d’euros sur cet excellent PC hybride.

Toute la gamme de Surface Pro (que ce soit la version 7 ou la version X) de Microsoft a l’avantage de mĂŞler la puissance d’un ordinateur Ă la flexibilitĂ© d’une tablette. Au final, l’appareil combine les avantages des deux dispositifs en un seul. La Microsoft Surface Pro 7 tourne logiquement sous Windows 10, l’OS dĂ©veloppĂ© par la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine de Bill Gates. Cela permet de facilement utiliser la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) via ce PC hybride.

La tablette hybride s’accompagne de plusieurs accessoires comme un clavier, une souris et autres (en option). Ceux-ci bĂ©nĂ©ficient aussi parfois de rĂ©ductions intĂ©ressantes, auquel cas vous pouvez vous tourner du cĂ´tĂ© des packs. Que ce soit Microsoft ou encore Amazon, tous deux ont des promotions sur ces bundles.

La Surface Pro 7, n°1 du marché des hybrides

Il n’aura fallu que quelques mois Ă la Microsoft Surface Pro 7 pour qu’elle s’impose comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©. Si elle est leader du secteur, c’est parce qu’elle n’a pas beaucoup de concurrents, mais surtout parce qu’elle a su rĂ©pondre Ă un besoin de ses utilisateurs. Apple tente bien de faire de mĂŞme avec l’iPad Pro, tandis que son concurrent n’en dĂ©mord pas et continue de truster la place de numĂ©ro un. Avec des accessoires comme la souris, le clavier ainsi que le stylet, cette Microsoft Surface Pro 7 deviendra un vĂ©ritable ordinateur que vous pourrez facilement transporter avec vous au quotidien.

La Microsoft Surface Pro 7 actuellement en promo sur Amazon et sur le Microsoft Store existe en diffĂ©rents modèles visant Ă correspondre Ă vos besoins. Le prix final de l’appareil dĂ©pend donc du processeur et des capacitĂ©s de stockage que vous choisissez. Si vous prĂ©voyez d’avoir un usage simple et basique de la tablette, pour de la bureautique par exemple, le modèle de base devrait vous aller très bien.

Il se peut aussi que vous utilisiez la Surface Pro 7 pour des travaux autour de la retouche photo, du montage vidĂ©o ou autre activitĂ© demandant de fortes capacitĂ©s de stockage. Si c’est le cas, vous devrez vous tourner un modèle avec de l’espace et un processeur plus performant afin d’ĂŞtre sĂ»r de ne manquer de rien et de ne pas ĂŞtre bloquĂ©.

Lors du Black Friday et des soldes, la Surface Pro 7 de Microsoft a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© de rĂ©ductions assez intĂ©ressantes sur Amazon. Toutefois, celles-ci restent assez rares hors de ces occasions qui ne durent pas plus que quelques semaines pendant l’annĂ©e. Cette rĂ©duction est donc une parfaite occasion pour se faire plaisir tout en rĂ©alisant des Ă©conomies intĂ©ressantes sur un produit dont l’utilisation sera peut-ĂŞtre professionnelle.

La Surface Pro 7 Ă mini prix

Au vu des capacitĂ©s de la Microsoft Surface Pro 7, cette vente flash signĂ©e Amazon ne fait qu’amĂ©liorer le rapport qualitĂ©-prix dĂ©jĂ excellent de l’appareil avec cette baisse de prix efficace. Actuellement, la tablette hybride constitue la meilleure option du marchĂ© sur ce segment, ce qui explique pourquoi elle est aussi sĂ©duisante et pourquoi les promotions sont assez rares. On rappelle donc que ce genre d’appareil disparait très vite lors des promotions de ce type, il faudra donc ĂŞtre rapide pour Ă©viter d’ĂŞtre confrontĂ© aux ruptures de stock.

Sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance suite Ă l’achat de la Surface Pro 7. Si vous hĂ©sitez et que vous allez finalement trop vite dans votre dĂ©cision, vous avez effectivement un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours sur Amazon. Au cours de cette durĂ©e, vous pouvez renvoyer la tablette hybride et ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Il n’y a donc aucune chance que vous dĂ©pensiez excessivement pour un produit qui ne convient pas Ă vos attentes. La garantie constructeur est la mĂŞme que si vous achetiez l’appareil auprès de Microsoft.

