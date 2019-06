Marvel : les nouveautés que le multivers peut apporter au MCU (2/2)

Hier, on a commencé à faire un petit récapitulatif de ce que le multivers pourrait signifier pour le MCU et Marvel. Sous réserve que Mysterio dise la vérité dans Spider-man : Far From Home et que les scénaristes aient de l’ambition, voici ce qui pourrait nous attendre dans la suite des films…

Deux acteurs pour un même rôle

On imaginait hier deux super-héros joués par le même acteur se faire face à l’écran. Mais l’inverse est aussi imaginable avec deux acteurs différents jouant le même rôle, qu’il s’agisse à cause de l’histoire de l’univers ou de leur histoire personnelle. Les possibilités sont illimitées.

Introduire les X-Men et les autres

Si demain les X-Men sont introduits dans l’univers Marvel, on aura tendance à se demander où ils étaient jusque-là. Pourquoi ne sont-ils jamais intervenus ? Le multivers offre la possibilité de les intégrer en douceur et même sans reboot potentiel de leurs histoires.

Permettre un « reboot » partiel chez Marvel

L’idée a été écartée récemment par les décideurs de Marvel, non les reboots ne sont pas au programme pour les personnages morts. Mais avec un peu de souplesse, on peut très bien imaginer que c’est compatible avec le multivers. Là encore, il suffit de s’appuyer sur un développement alternatif d’un personnage.

Le « revival » des acteurs écartés

Marvel pourrait aussi s’appuyer sur le multivers pour faire des clins d’œil au passé. Caster Tobey MaGuire and Andrew Garfield comme des Spider-man alternatifs, ramener Edward Norton pour jouer un autre Hulk… Ce genre de petits détails pourrait plaire aux fans.

Et si Marvel allait trop loin ?

Le danger potentiel du multivers est aussi évident. Se perdre dans les possibilités sans fin que ce concept offre. Après tout, il y a de quoi se faire vraiment plaisir, la possibilité de pousser des logiques de façon plutôt extrême… Mais ce qui fait la force de Marvel à l’heure actuelle c’est de toucher un large public facilement. Attention à ne pas briser ça.