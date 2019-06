Marvel : les personnages morts n’auront pas le droit à un reboot (pour l’instant)

Attention l’article suivant contient des spoilers sur le Marvel Cinematic Universe. Cela peut sembler évident, mais mieux vaut tout de même le préciser d’entrée de jeu afin d’éviter les mécontents !

Que l’on parle de la série Charmed ou de Hellboy, le concept de reboot à la cote auprès d’une partie des créateurs et des fans. Qu’il s’agisse de corriger une oeuvre que l’on estime ratée, de lui redonner vie ou bien de continuer à surfer sur les revenus florissants d’une franchise, toutes les réponses semblent être bonnes. Mais du côté de Marvel, cela ne semble absolument pas être au programme pour l’instant.

Une question de cohérence pour Marvel

Depuis Avengers : Endgame et la mort de plusieurs de nos personnages favoris, on s’intéresse beaucoup à leurs destins potentiels. Peuvent-ils revenir ? Quand on sait que l’on parle de personnages aussi majeurs que Vision, Tony Stark ou encore Natasha Romanoff, la question mérite d’être posée.

Le scénariste Christopher Markus vient d’y répondre en donnant une fin de non-recevoir.

C’est la nature du MCU. Ce n’est pas un endroit où vous pouvez rebooter un personnage et soudainement, Iron Man a 15 ans et tous les autres ont toujours le même âge. Les personnages doivent partir et l’univers doit encore rester. Donc, si vous voulez retirer les personnages, ils doivent y aller pour de vrai. Certes, ce sont des films. Je crois comprendre que quelqu’un a fait une sorte d’annonce contenant le mot « Vision », alors je veux dire …

Le doute des fans concerne aussi la complexité du MCU. Vision est mort, mais il va avoir le droit à sa série avec Scarlett Witch. Natasha Romanoff va de son côté apparaître dans un film éponyme. Comment est-ce possible ? Pour le second, on sait qu’ils vont nous proposer un prequel. Pour le premier, des rumeurs de voyage temporel circulent, sans que l’on en sache trop à l’heure actuelle. Par ailleurs, si les personnages meurent, les héros survivent comme devrait le montrer Captain America…