Les nouvelles piles boutons Duracell partagent le même mauvais goût que les cartouches Nintendo Switch

Vous le savez sans doute, les piles bouton ont une forme ronde, et de petite taille. Ce que l’on sait un peu moins, c’est que ces dernières, présentes dans de nombreux jouets, sont parfois ingérés par de jeunes enfants, ce qui provoque de graves accidents, parfois mortels. Une pile avalée peut entraîner très rapidement (en moins de 2 heures) d’importantes lésions, potentiellement mortels. On estime à environ 1200 les visites aux urgences liées à l’ingestion d’une pile bouton.

Des piles Duracell, au (mauvais) goût de cartouches Nintendo Switch

Du côté de chez Duracell, on a décidé de mettre au point un nouveau type de pile bouton. En effet, les nouveaux modèles 2032, 2025 et 2016 ne devraient plus être avalés par nos chères têtes blondes, grâce à une nouvelle « recette », rendant les piles particulièrement amères une fois en bouche.

Duracell marche ainsi dans les pas de Nintendo qui, depuis 2017, propose des cartouches Nintendo Switch qui ont elles aussi un traitement spécifique, pour délivrer un goût très (très) amer au contact de la salive. De cette manière, quiconque place une cartouche Nintendo Switch dans sa bouche a (généralement) le réflexe de recracher aussitôt cette dernière.

Les « nouvelles » piles bouton signées Duracell commencent d’ores et déjà à être distribuées en boutiques. Outre ce nouveau goût amer, les batteries Duracell sont toujours livrées dans un packaging spécifique, avec un double blister. « Nous rendons nos emballages difficiles à ouvrir pour une raison. La conception du double blister nécessite des ciseaux – et de la détermination – pour retirer la pile » explique le groupe.

Une excellente initiative de la part de Duracell, qui, on l’espère, réduira le nombre d’ingestion des piles bouton qui font partie de notre quotidien, et qui s’apparentent parfois à d’irrésistibles bonbons pour les plus jeunes.