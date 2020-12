Les premières Atari VCS arrivent chez les joueurs. Une alternative aux PS5 et Xbox Series X ?

C’est donc en septembre 2017 que la nouvelle console d’Atari fut annoncée sous le nom « d’Ataribox ». Une époque lointaine sans next-gen, PS5, Xbox Series X ou encore Xbox Series S. La Switch de Nintendo venait juste d’arriver sur le marché et à ce moment-là, on ne savait pas vraiment si cette nouvelle console avait pour ambition de devenir un produit important sur le marché.

Trois ans plus tard, cette nouvelle machine prévue à la base pour « début 2018 » commence tout juste à arriver chez les premiers joueurs. L’Atari VCS n’est pas une console rétro mais bien une console avec une ambition next-gen permettant de jouer convenablement et différemment en 2020. Un hommage à la première console de la marque avec quelques petites touches de modernité.

L’Atari VCS arrive dès aujourd’hui !

Depuis son annonce en septembre 2017, la console fut repoussée de nombreuses fois. Son ambition fut revue à la hausse avec une fiche technique qui est bien plus intéressante qu’au début du projet. Son prix a lui aussi un peu augmenté avec un tarif fixé à 389,99€. Les premiers modèles de la console ont ainsi été livrés au moment des périodes de Noël en toute discrétion.

Look what showed up at the door! It's an Atari VCS 800 Onyx. #atarivcs pic.twitter.com/ZZGQLFvJB6 — Jon Scarr 🇨🇦🎮 (@4Scarrs_Gaming) December 26, 2020

The first @atari hardware I have been old enough to buy with my own money ☺️ Thank you guys for shipping it all the way to France! #atarivcs pic.twitter.com/hRfBfEKEdD — Vince114 (@Vincent1113) December 24, 2020

Pour le moment, seuls les premiers « backers » ont eu la chance de recevoir la précieuse console et ses premiers accessoires. Mais Atari promet que les autres modèles arriveront dès 2021. D’ailleurs, cet été, la firme publiait une grosse série de questions/réponses pour donner plus d’informations sur la console et sa vision.

Traduction d’une partie du communiqué de Presse Atari (Été 2020) :

Nous envisageons l’Atari VCS comme un portail vers une grande variété de contenus et services, auxquels nous fournissons un accès gratuit dans de nombreux cas […] Nous pensons qu’il y a de la place dans le salon pour un appareil qui est à la fois extrêmement versatile et ouvert comme un PC, plutôt que pour des consoles sur mesure aux environnements limités et contraignants, qui n’offrent pas ou peu de versatilité en plus de ce qui est livré dans la boîte […] Plutôt que de nous concentrer sur une étroite liste de jeux AAA coûteux, notre boutique (virtuelle) mettra en avant des jeux créés par de plus petits studios et traitera les développeurs indépendants comme des éditeurs de jeux AAA. Cela permettra aux utilisateurs de découvrir des productions vraiment créatives qui ont plus de chance de se perdre au milieu de l’offre sur les plus grosses plates-formes […] Les titres dans la boutique d’Atari devraient être meilleur marché, avec des prix allant de 3 à 25 dollars, et sans frais imposés par Atari pour accéder aux services en ligne. Nous travaillons également avec plusieurs studios pour proposer des versions réinventées de classiques d’Atari optimisés pour la VCS et son nouveau Joystick Classic sans-fil.