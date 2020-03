Les premiers signes de pénurie chez Apple ?

À cause de l’épidémie de coronavirus, des usines tournent au ralenti en Chine et cela affecte la chaîne d’approvisionnement des entreprises qui comptent sur la main d’œuvre chinoise, dont Apple.

Le 17 février, la firme de Cupertino a publié une note pour ses investisseurs, afin de signaler qu’à cause de cette épidémie, les objectifs du groupe ne seront pas atteints lors de l’annonce des prochains résultats trimestriels.

Outre le fait que les ventes en Chine ont considérablement baissé, Apple aura également des difficultés à satisfaire la demande dans le monde à cause de la réduction des capacités de production dans l’Empire du Milieu.

Apple précisait que même si les usines qui assemblent l’iPhone ne se trouvent pas dans l’épicentre de l’épidémie, et même si ces usines ont déjà rouvert, « ils progressent plus lentement que prévu. » Et la firme avait évoqué la possibilité qu’il y ait une pénurie d’iPhone.

Les premiers signes ?

Si pour le moment, cette pénurie n’a pas encore (officiellement) eu lieu, les premiers signes semblent arriver.

En effet, d’après un article de Bloomberg, qui cite des employés anonymes d’Apple, ce dernier aurait envoyé une note aux « Genius » en magasins pour leur prévenir qu’il n’y aura plus de stock pour les iPhone de remplacement. Une rupture de stock qui pourrait durer entre deux et quatre semaines. Apple conseillerait également à ses « Genius » de proposer des solutions alternatives aux clients.

Mais en plus de cette pénurie d’iPhone de remplacement, Apple commencerait également à être à court de pièces de rechange pour les réparations des appareils réparables.

Bien entendu, comme ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, elles sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Néanmoins, il pourrait s’agir des premiers effets des perturbations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, à cause de l’épidémie de coronavirus.

Cette rumeur circule alors que récemment, nous avons également appris qu’Apple aurait récemment annoncé des restrictions sur les voyages de ses employés en Italie et en Corée du Sud. Seuls les voyages réellement indispensables pour le fonctionnement de l’entreprise seraient autorisés et ceux-ci devraient être approuvés par un vice-président. Des mesures similaires avaient déjà été annoncées pour les voyages en Chine, dès le début de l’épidémie.

La bonne nouvelle, c’est que Foxconn, l’un des principaux partenaires d’Apple, semble déterminé à reprendre une production normale le plus rapidement possible.