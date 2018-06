Les radars bientôt sur Google Maps ?

C’est une sacré évolution qui est dans les cartons du côté de Google Maps. Le service de cartographie du géant américain prépare en effet une mise à jour de taille. L’idée ? Afficher directement les radars ou encore les accidents, afin d’alerter les conducteurs

Un alignement sur Waze

Si vous conduisez régulièrement, ce genre de fonctionnalité, vous est déjà bien connu. C’est en effet ce que propose Waze par exemple, pour ne citer que lui. L’entreprise appartenant à Google depuis 2013, ce n’est donc pas vraiment une surprise si Maps décide de s’aligner. C’est plutôt le temps qui aura été nécessaire pour prendre cette décision qui est finalement surprenant.

La découverte a été faite par le site Android Police, qui s’est rendu compte des futures possibilités de Google Maps, en analysant le code présent dans une version bêta de Google Maps. Toutefois, les détails exacts seraient encore inconnus, faute de communication sur le sujet, du côté de chez Google.

Radars ou zones de danger ?

Dans l’idée, les internautes pourraient donc signaler un ralentissement, un accident ou un radar. Vous vous en doutez toutefois, la mise en place d’une telle logique en France ne va pas sans poser quelques questions, notamment juridiques. Les gouvernements successifs ont mené la chasse aux applications et logiciels de navigation permettant de signaler précisément et de façon explicite les radars de vitesse. La logique de Waze avait été de permettre de signaler des « zones de danger ». On peut s’attendre à ce que Google Maps adopte la même logique dans un premier temps.

A noter toutefois que Waze et Coyote ont déjà décidé de collaborer activement avec les forces de l’ordre. A partir de la fin de l’année, celles-ci pourront faire suspendre temporairement les signalements quand des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants sont en cours. Une logique qui ne vise donc pas la vitesse mais l’abus de substances. 29% des accidents mortels en 2016 seraient liés à la consommation d’alcool et 22% pour les stupéfiants. En revanche, les contrôles de vitesse ne seront pas impactés.