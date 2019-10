Les réglementations européennes évoluent en ce qui concerne Tesla et son Autopilot

Jusqu’à présent, Tesla était contrainte de restreindre quelques fonctionnalités de l’Autopilot sur le territoire européen. En effet, le constructeur américain se doit d’obéir à la règle UN/ECE R79 à propos de la régulation des véhicules dans l’Union européenne. Ce règlement empêche notamment Tesla de déployer des fonctions comme SmartSummon, et bien d’autres encore. Cependant, l’European Association for Electromobility (Avere) pourrait bien proposer des changements intéressants à ce propos.

The Telegraph révèle que les législateurs envisageraient d’assouplir leur position sur les véhicules autonomes et les fonctions d’assistance à la conduite. Si l’Europe respecte les règles utilisées par les Nations unies, ces directives empêchent clairement cette technologie de fonctionner et de s’améliorer considérablement. Par exemple, les lignes directrices et les règles actuelles obligent les véhicules équipés de l’Autopilot à changer de voie dans les cinq secondes suivant le début de la manœuvre assistée.

À première vue, cela semble être une idée qui favoriserait une conduite plus sûre et plus efficace, mais si le véhicule n’exécute pas le changement de voie dans un délai de cinq secondes, les règles imposent au véhicule d’abandonner la tentative de changement de voie. Cependant, si le véhicule prend la décision de se rabattre si le délai est dépassé en pleine manoeuvre, cela pourrait être très dangereux.

Du changement attendu

La décision prise par l’Avere reconnaît très clairement cette fonction visant à changer de voie. L’European Association for Electromobility prévoit de multiplier par 4 ce délai en le passant de 5 à 20 secondes. Le porte-parole de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU, Thomas Croll-Knight, a déclaré que « plusieurs représentants de Tesla » étaient présents à une réunion du groupe de travail de l’ONU, afin d’aider à préparer une présentation des améliorations proposées.

Autre problématique, lorsqu’une Tesla est en pilote automatique, ce dernier se désactive lors de certains virages jugés trop serrés, de cette façon le conducteur se doit d’être attentif et de garder les mains sur le volant pour ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Cette fonction n’est présente que sur le territoire européen, et les législateurs réfléchissent à l’améliorer davantage.

En ce qui concerne Smart Summon, l’Europe n’a pas encore approuvé la fonction permettant aux propriétaires d’appeler leurs véhicules depuis leur emplacement via l’application pour smartphone Tesla. Dudley Curtis, porte-parole du Conseil européen de la sécurité des transports, a déclaré que son organisation « estime que ce type de dispositifs automatisés doit faire l’objet d’essais et d’approbations réglementaires indépendants fondés sur une liste commune d’exigences de performance et de normes de sécurité ».