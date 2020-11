Les Samsung Days continuent, c’est le moment de changer de TV ou de smartphone

Depuis la rentrée, Samsung aime créer l’événement avec des opérations ventes flash sur son store officiel. Alors que nous sommes à quelques jours du coup d’envoi du Black Friday, Samsung anticipe et lance ses Samsung Days. Jusqu’au 30 novembre à minuit, la marque propose ses best-sellers en réduction. Galaxy S20, The Frame, TV QLED 8K, objets connectés, il y en a pour tous les goûts.

Jusqu’à ce soir minuit, découvrez les meilleures promotions disponibles chez Samsung :

Voir les meilleures offres

Samsung le roi des TV

Quelques jours après la sortie de deux consoles nouvelle génération, beaucoup se demandent si c’est le bon moment pour changer de TV. Grâce aux Samsung Days, vous allez pouvoir vous équiper en réalisant de belles économies. Leader de son marché, Samsung propose une gamme simple à comprendre avec des références 4K, des 8K, et des modèles uniques sur le marché comme The Frame.

En sortant la première version de The Frame au CES il y a quelques années, Samsung avait étonné. Ce modèle ultra discret se transforme en oeuvre d’art quand la TV est éteinte. Des cadres spécifiques sont disponibles, pour amplifier cet effet tableau, et un unique fil vient se relier à une base que vous pouvez camoufler dans un meuble. Pendant les Samsung Days, les TV de la série The Frame sont proposées avec 400€ de réduction, via 200€ de remise immédiate et 200€ d’ODR (Offre de Remboursement).

Mais The Frame est loin d’être le seul modèle de téléviseur en promotion chez Samsung. La gamme QLED du marchand est en promotion, avec des réductions qui peuvent monter jusqu‘à 500€ sur les modèles 4K, auxquels s’ajoute une ODR comprise entre 100€ et 500€ en fonction du modèle. Ce sont donc plus de 1 000€ que vous pouvez économiser pendant les Samsung Days. Les remises sur les modèles 8K sont encore plus conséquentes et vous font économiser plus de 1 000€ sur certains modèles.

Smartphone : la gamme S20 en fête

Cette année Samsung a proposé quatre nouveaux modèles de sa gamme S, les S20, S20+, 20 Ultra, et le dernier venu, le S20 FE. Ce sont les flagship Samsung et propose un équilibre parfait entre design, photo, puissance et autonomie. Pendant les Samsung Days, leurs tarifs sont en forte baisse, ce qui augmente un peu plus l’intérêt de chacun de ces smartphones.

Le gros point fort de ces S20, c’est leur écran OLED, qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une résolution QHD+. À cela, Samsung a ajouté une toute nouvelle combinaison de capteurs photo, qui placent les S20 parmi les meilleurs photophones du marché. Le dernier venu, le S20 FE, a aussi l’avantage d’être encore plus abordable, avec un prix public de 659€ pour le smartphone coloré de Samsung.

Pendant les Samsung Days, ce sont quatre avantages auxquels vous avez droit pour l’achat d’un smartphone de la gamme. Le premier, c’est une paire de Galaxy Buds+ qui vous est offerte (139€). C’est aussi le cas des abonnements YouTube et Spotify Premium (pendant 6 mois), et de la manette MOGA, qui vous permet de jouer sur xCloud. Enfin, et c’est important, si vous rendez votre ancien smartphone, vous avez droit à un bonus direct de 100€, en plus de sa valeur calculée, de quoi faire de belles économies.

Pour découvrir toutes ces offres, c’est par ici :

Voir les offres S20