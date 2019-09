Les Simpson 2, arrêt de la série… Homer et Marge nous en parlent

C’est en décembre 1989 que la fameuse série Les Simpson est arrivée sur nos écrans. Depuis, cela fait bientôt 30 ans que Marge, Homer, Bart, Lisa et Maggie nous divertissent avec l’ensemble des habitants de Springfield ! Ce week-end, à l’occasion de la quatrième édition du ManGalaxy à Valence (Drôme), nous avons pu rencontrer Véronique Augereau et Philippe Peythieu, les comédiens qui doublent Marge et Homer depuis 30 ans ! Ensemble à l’écran, mais aussi dans la vraie vie, Véronique et Philippe reviennent sur leur rencontre pendant le casting des Simpson, sur la période difficile du premier long métrage en 2007, la signature des nouvelles saisons aux États-Unis, mais également sur l’arrivée prochaine du second long métrage qui pourrait marquer la fin de la famille Simpson !

Les Simpson : Un événement pour les 30 ans ?

En décembre prochain, Les Simpson fêteront leur 30 ans. Depuis 1989, la famille la plus déjantée d’Amérique fait les beaux jours de notre petit écran. Alors que la nouvelle saison sera diffusée dès ce mois-ci aux États-Unis, Véronique et Phillipe nous confirment une information qui fut annoncée en février dernier : oui, il y’aura bien une 31e et 32e saison des Simpson. C’est pourquoi nous sommes en droit de nous demander si un événement pour les 30 ans est prévu. Et apparemment, des choses seraient bien en préparation.

Il y a des projets, maintenant comme tous projets il y’en a qui se font, d’autres pas. Tout ce que l’on peut dire en tout cas, c’est que la série perdure puisque les Américains ont signé pour une 31e et une 32e saison.

Véronique Augereau (Marge Simpson)

Les Simpson Le Film 2 : C’est officiel !

Au mois de juillet dernier, lors de la San Diego Comic Con 2019 (SDCC 2019), Matt Groening, le créateur des Simpson était invité à prendre la parole. C’est au cours de cet échange qu’il a indiqué que le premier long métrage fut une période très compliquée que les équipes ont mis des années à se remettre. Malgré cela, le créateur de la série confiait à l’époque qu’il y’aurait sans doute un second film un jour.

Il n’y a aucun doute qu’il y aura un autre film Simpson un jour. Je pense que Disney veut faire quelque chose de son argent. Mais pour être honnête, Les Simpson, le film nous a pratiquement tués. Nous n’avions pas de deuxième équipe pour faire le film, donc les mêmes personnes qui ont écrit, animé, doublé et fait la musique pour la série TV l’on fait pour le film. C’était en 2007. Nous sommes presque rétablis, presque.

Matt Groening, SDCC Juillet 2019

Il semblerait que cette suite soit même d’ores et déjà officielle et que le projet soit déjà signé !

Donc il y a encore deux ans de Simpson et il y a un projet de long métrage qui a été signé, un deuxième long métrage, donc maintenant il va falloir attendre un petit peu et être patient.

Philippe Peythieu (Homer Simpson)

Un film pour conclure la série Les Simpson ?

Peu après avoir parlé du second long métrage, nous avons pu apprendre une petite information selon laquelle, Matt Groening aurait toujours refusé l’idée de faire un second film tant que la série ne serait pas terminée. En effet, comme il a pu l’annoncer lors du Comic Con de San Diego, les équipes se remettent à peine de cette période en 2019. Soit 12 ans plus tard.

Comme il n’y a qu’une équipe pour écrire le film et la série, Matt Groening ne souhaite plus se lancer dans un projet qui mélangerait long métrage et série. Nous apprenons ainsi que le créateur des Simpson a toujours déclaré que si un deuxième film était signé, c’est qu’il n’y aurait plus la série en parallèle. Pouvons-nous ainsi penser que le second film qui vient d’être signé serait donc la conclusion de la série Les Simpson ?

Matt Groening a toujours dit que s’il y’avait un deuxième film, c’est qu’il n’y aurait pas en parallèle la série. C’est ce qui les a un peu anéantis lors du premier film, parce qu’ils enregistraient et ils créaient la série en même temps que le film. Donc c’était un travail colossal. Après cette douloureuse épreuve, ils ont décidé que s’il devait y avoir un second film, la série n’existerait plus. Donc est-ce que l’on peut imaginer la fin de la série si le film existe, c’est très possible.

Véronique Augereau (Marge Simpson)

Les Simpson ont encore de beaux jours devant eux, même si la fin de la série n’est donc pas à exclure dans les prochaines années. En tout cas, nous pourrons compter sur Véronique et Philippe pour nous proposer leur talent et faire de la version française des Simpson la meilleure version ! Car oui, il faut savoir que parmi les plus de 50 langues dans lesquelles Les Simpson sont traduits, la version française est la préférée de Matt Groening le créateur ! Et de nombreux pays regardent les Simpson en VF ! Preuve encore que le talent de Véronique et Philippe est sans contestation possible !