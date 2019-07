Les Simpson : Un nouveau film et un épisode Stranger Things !

C’est lors de la San Diego Comic Con 2019 (SDCC 2019) que nous avons pu apprendre quelques petites informations au sujet des Simpson de la part de son créateur Matt Groening. Ce dernier revenait sur le rachat de la 20th Century Fox par Disney, d’un potentiel nouveau film, ainsi que des difficultés en 2007 pour la réalisation du premier film qui a failli faire couler la série. L’occasion également d’apprendre qu’un épisode spécial sur Stranger Things arriverait le 20 octobre prochain à l’occasion de l’épisode spécial Halloween.

C’est lors d’une séance de questions/réponses lors de la Comic Con à San Diego que Matt Groening a répondu aux fans des Simpson sur l’avenir de la série. On y apprend ainsi qu’il est certain qu’un second film finira par arriver sur grand écran, et que le premier fut une période très difficile dont les équipes commencent tout juste à se remettre.

On parle des équipes « presque rétablies » ce qui montre que 12 ans après, le projet du film des Simpson ne fut pas de tout repos. C’est également au cours de cette séance de questions/réponses que nous en avons appris un peu plus sur l’avenir de la série.

C’est donc officiel, la nouvelle saison des Simpson (la saison 31) débutera à la rentrée aux États-Unis. Si nous ne connaissons pas encore la date exacte de la reprise, nous connaissons déjà la date d’un épisode. L’épisode 666, qui sera l’épisode d’Halloween comme tous les ans ! Ce dernier sera diffusé le 20 octobre 2019. Et cette année, le thème principal sera la série Stranger Things avec un épisode spécial qui reviendra sur les trois premières saisons de la série !

Things get “strange” with this mini poster for @TheSimpsons and their annual Treehouse of Horror episode. This year’s design, honoring the 666th episode of the series, Treehouse of Horror XXX, features homages to both Stranger Things and The Shape of Water. pic.twitter.com/CxqUUGR5Xr

— ScarePop (@ScarePop) July 10, 2019