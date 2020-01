Les trolls sur YouTube bientôt à la vue de tout le monde grâce à cette nouvelle option ?

Ce n’est un secret pour personne, le monde de l’Internet et surtout des réseaux sociaux n’est pas un monde facile. Entre critiques, insultes ou bien encore menaces, il faut généralement avoir les nerfs solides sur des plateformes comme Facebook, Twitter, mais aussi et surtout YouTube.

Depuis de nombreuses années, Google travaille sur un moyen de mieux surveiller et contrôler les commentaires de haine ou incitant à la haine sur l’ensemble de ces plateformes, dont YouTube. Dernièrement on apprenait selon une étude que l’algorithme de YouTube permettrait de lutter contre la radicalisation. Mais la firme semble également s’attaquer aux commentaires indésirables, à savoir les trolls.

Les trolls à la vue de tous, pour plus de signalement ?

Si vous êtes un créateur de contenu sur YouTube, vous avez sans doute déjà fait face à des commentaires pas très agréables, qui ne sont pas forcément méchants, mais dérangeants puisqu’ils ne sont là que pour vanner ou mettre le désordre dans le fil de vos commentaires. Ce genre de choses est l’œuvre de trolls, des internautes qui n’ont aucune autre motivation dans la vie que de perdre leur temps sur la toile.

Pour lutter contre ces comptes, YouTube commence à mettre en place un système de carte de profil. En cliquant sur la photo d’un utilisateur, vous serez dirigé vers sa carte de profil et vous allez pouvoir consulter plusieurs informations comme :

Son nombre d’abonnés

La possibilité de s’abonner à sa chaîne

Si les abonnements de l’utilisateur sont publics ou non. Et ainsi voir les chaînes auxquelles il est abonné.

Mais également un historique de ses commentaires.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir voir le nombre de commentaires que cet utilisateur a laissé sur la chaîne en question. Mais vous allez également pouvoir lire les commentaires les plus récents que l’utilisateur a publiés sur cette chaîne, et en cliquant sur les commentaires vous serez redirigé vers les vidéos respectives. Il ne sera pas possible de voir l’historique complet de l’utilisateur savoir si ce dernier troll uniquement sur votre chaîne ou sur plusieurs. Mais c’est déjà un bon début.

Selon Google, cette nouvelle fonctionnalité permettra de cibler plus facilement les comptes troll pour pouvoir s’occuper de ces derniers. Pour le moment, l’option de carte de profil n’est disponible que sur l’application YouTube pour Android. Elle est actuellement en phase de test et devrait être lancée sur plusieurs supports cette année.