Les utilisateurs de Huawei n’ont plus besoin de Google Maps, le constructeur lance sa propre application

En 2019, alors que les ventes de Huawei ne cessaient de croitre, les États-Unis ont décidé de sanctionner le constructeur. Ces sanctions interdisent aux sociétés américaines de faire du commerce avec Huawei, sauf s’ils obtiennent une licence.

Et la principale conséquence de ces sanctions est que Huawei n’a plus accès à la licence de Google pour les fabricants de smartphones Android. Ainsi, Huawei n’a plus été en mesure de préinstaller les applications de Google, comme le Play Store ou Maps, sur ses smartphones.

Mais Huawei a continué à proposer de nouveaux smartphones utilisant la version open source d’Android. Et comme les applications de Google ne sont pas utilisées en Chine, les ventes dans l’Empire du Milieu n’ont pas été affectées.

En Europe, des fans de Huawei ont aussi continué à acheter les smartphones de la marque, utilisant différentes astuces pour installer les applications dont ils sont besoin. Et de son côté, le constructeur n’a cessé de muscler son alternative aux Google Mobile Services.

Huawei dévoile Petal Maps

Cette semaine, lors de la présentation de la nouvelle série Mate 40, le constructeur a levé le voile sur l’une de ces alternatives aux applications de Google : une app de navigation appelée Petal Maps.

Google Maps n’est pas disponible sur votre smartphone Huawei ? Désormais, vous pourrez utiliser l’app du constructeur. À l’instar de Google Maps, Petal Maps vous aide à vous déplacer et est déjà disponible dans 140 pays et régions. Pour obtenir ces données, Huawei collabore avec TomTom.

« Nous sommes ravis que Huawei continue de reconnaître TomTom comme un leader mondial de la technologie de localisation et a choisi de travailler avec nous en tant que l’un de ses fournisseurs préférés », a déclaré Anders Truelsen, Managing Director chez TomTom.

En plus de sa carte, Petal Maps fournit également des données en temps réel sur les transports en commun. Et lorsque l’application suggère un itinéraire, celle-ci peut tenir compte du trafic routier. L’app a également un système de notifications vocales qui prend déjà en charge le français.

Huawei lance également une application « DOC » et transforme Petal Search en concurrent de Google

Petit à petit, Huawei construit un écosystème capable de rivaliser avec celui de Google. Le constructeur chinois dispose déjà d’une boutique alternative au Play Store de Google, appelée App Gallery. Cependant, comme celle-ci n’inclut pas toutes les applications dont les utilisateurs ont besoin, Huawei a aussi lancé Petal Search.

Dans un premier temps, Petal Search était présenté comme un moteur de recherche pour les applications. En substance, lorsque l’application que vous recherchez n’est pas disponible sur l’App Gallery, Petal Search peut vous rediriger vers d’autres sources, comme une boutique alternative ou le site de développeur pour télécharger un fichier .apk.

Mais progressivement, Petal Search est en train de devenir un moteur de recherche général en concurrence directe avec Google Search. En plus des applications, Petal Search permet maintenant de faire des recherches dans d’autres catégories, comme l’actualité, les vidéos, les images, le shopping, les vols, et de trouver des commerces de proximité.

Et à défaut de Google Docs, les utilisateurs de smartphones Huawei pourront maintenant utiliser l’application Huawei Docs. Celle-ci prend en charge la lecture et l’édition d’une cinquantaine de formats, dont le PDF, PTT, et DOC.