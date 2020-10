Huawei lance le Mate 40 Pro et montre qu’il n’a pas besoin de Google

Donald Trump aura beau s’agiter dans tous les sens, Huawei ne lâchera pas le morceau. Alors que les restrictions contre l’entreprise chinoise s’intensifient depuis quelques mois, Huawei lance aujourd’hui le Mate 40 Pro, comme si de rien n’était.

Il faut dire qu’en deux ans à peine le géant chinois a (presque) réussi à contourner l’absence de services Google. Son App Gallery compte désormais 1,8 millions de développeurs, 96 000 d’applications directement intégrées aux Huawei Mobile Services et surtout 80% des applications du Top des applis de l’App Store et du Play Store.

Pour se distinguer du « fourre-tout » que peuvent représenter le Play Store et l’App Store (dans une moindre mesure), Huawei a axé son travail sur une approche « glocale ». Le chinois établit son Top à partir des retours utilisateurs, des développeurs, de son service client et de chiffres locaux. Ainsi, l’App Gallery version française ne ressemble pas à l’App Gallery allemande ou italienne.

Surtout, le succès rapide de sa boutique d’applications étonne. 8,4 millions d’utilisateurs ont succombé à ses charmes en France, 4 millions y reviennent chaque mois. En Europe, Huawei annonce +360% d’utilisateurs, + 9000% de revenus pour les développeurs et +600% de téléchargements. Des chiffres impressionnants à mettre toutefois en relief : en partant de zéro, la croissance est forcément impressionnante dans les premiers mois.

Reste que Huawei semble proche de combler définitivement l’absence de services Google. D’autant que son nouveau moteur de recherche maison Petal Search permet désormais de scanner l’ensemble des boutiques d’applications alternatives au Play Store sans avoir à les installer. Un tour de passe-passe efficace qui permet de contourner l’absence de certaines applications dans l’App Gallery.

En résumé, ce Mate 40 Pro n’embarque plus de services Google, mais cela ne pose plus vraiment de gros problèmes, à quelques exceptions près.

Mate 40 Pro : Huawei sort l’artillerie lourde

Côté matériel, le Mate 40 Pro fait honneur à la réputation de Huawei. Son design en verre mat n’a d’égal que son originalité. Huawei adopte le Space Ring Design qui se caractérise par un module photo circulaire (et imposant) au dos de l’appareil. Notez que le constructeur fait marche arrière par rapport au Mate 30 Pro et réintègre des boutons physiques (volume, on/off), une demande des utilisateurs qui n’ont pas adhéré aux tranches tactiles.

À l’avant, le Mate 40 Pro arbore un écran Hozizon Display de 6,76 pouces reposant sur une dalle OLED QHD+ compatible HDR 10+ et couvrant le spectre DCI-P3.

Sous le capot, Huawei inaugure le Kirin 9000, sa nouvelle puce haut de gamme gravée en 5 nm (« la plus puissante au monde ») la seule intégrant une solution complète 5G, assure le constructeur. Elle s’accompagne de 8 de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Une batterie de 4400 mAh alimente le tout. Grâce à Huawei SuperCharge 66 W, les temps de charge s’améliorent grandement par rapport au Mate 30 Pro : +60% en filaire et +85% en sans fil. Le tout tourne sous Android 10 avec EMUI 11 et les Huawei Mobile Services en version 5.0.



Côté photo, Huawei s’associe toujours à Leica et intègre un triple module qui ressemble peu ou prou à celui du P40 Pro. On trouve donc un capteur Ultra Vision de 50 Mpx avec objectif grand-angle, un objectif périscopique (capteur de 12 Mpx) et une Cine Camera de 20 Mpx de seconde génération avec objectif ultra grand-angle qui, associée à la technologie XD Fusion HDR promet d’apporter une qualité vidéo de haut vol, notamment en basse lumière. Le tout s’accompagne bien évidemment de tout un lot de nouvelles fonctionnalités (Steady Shot, Tracking Shot, Story Creator).

À l’avant, Huawei opte pour un double module composé d’un capteur Ultra Vision de 13 Mpx avec objectif grand-angle adaptatif (détecte le nombre de personnes sur le selfies et agrandit le champ de vision en fonction de la scène) associé à un capteur de profondeur.

Prix et date de sortie

Le Huawei Mate 40 Pro est dores et déjà disponible en précommande au prix de 1199 euros. Un tarif qui le positionne donc face aux derniers iPhone 12 d’Apple ainsi que les modèles les plus haut de gamme du marché. Reste que l’absence de services Google restera un problème pour de nombreux utilisateurs même si Huawei compense (et c’est indéniable) cette absence à une vitesse folle.

Fiche technique du Huawei Mate 40 Pro