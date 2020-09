Les utilisateurs de TikTok deviennent une cible privilégiée des escrocs

TikTok a dépassé cette année les 2 milliards de téléchargements. On ne dispose pas de chiffres exacts concernant le nombre d’utilisateurs mais des centaines de millions de personnes se connectent chaque mois sur l’application. Parmi eux, on retrouve de nombreux adolescents voire des enfants de moins de 13 ans, qui bravent l’interdiction d’utilisation de la plateforme.

La popularité du réseau social chinois n’est évidemment pas passé inaperçue. Des business plus ou moins douteux mais la plupart du temps légaux y prolifèrent d’après le dernier rapport rendu par la la société de cybersécurité Tenable. Des promesses du dropshipping aux faux remèdes, ces annonces peu scrupuleuses ont tendance à se multiplier depuis le début d’année.

TikTok est victime de son énorme succès

Selon l’auteur de cette étude, Satnam Narang, le problème est d’autant plus grand sur TikTok où les utilisateurs très jeunes peuvent se laisser séduire par ces publicités alléchantes qui promettent de l’argent facile ou un corps de rêve.

La recherche revient par exemple sur une offre portant sur des pilules amaigrissantes. En apparence, leur efficacité n’est plus à démontrer et des célébrités telles qu’Oprah Winfrey, Snoop Dog ou encore de la mère de Beyoncé, Tina Lawson sont là pour en témoigner. Problème : ces paroles n’ont jamais été prononcées par les intéressés. La tactique fonctionnerait pourtant bien et des utilisateurs se laissent abuser.

Satnam Narang n’est pas vraiment surpris par l’arrivée de cybercriminels sur la plateforme qui est en quelque sorte victime de son succès fulgurant. Du côté de TikTok, le rapport semble en tout cas pris très au sérieux. Interrogé par nos confrères de DigitalTrends, un porte-parole du réseau social a précisé que les publicités en questions avaient été supprimées : « TikTok a des politiques strictes pour protéger les utilisateurs contre les contenus faux, frauduleux ou trompeurs, y compris les publicités. »