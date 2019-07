Les ventes de Google ont doublé grâce au Pixel 3a

Si Google n’indique pas combien de Pixel 3a il a vendus depuis le lancement de ce nouveau modèle (et de la version XL), une déclaration de la firme de Mountain View durant l’annonce de ses résultats pour le second trimestre 2019 suggère que ce modèle se vend très bien.

En effet, avec le lancement de cette version plus abordable du Pixel 3, Google aurait vendu deux fois plus de smartphones Pixel au second trimestre 2019 par rapport à la même période en 2018.

« Avec le lancement de Pixel 3a en mai, les ventes d’unités de Pixel au deuxième trimestre ont augmenté de plus de deux fois par rapport à l’année précédente. Outre Verizon et Google Store, nous avons étendu avec succès notre distribution à T-Mobile, Sprint, US Cellular, Spectrum Mobile et à d’autres partenaires, ce qui a considérablement diversifié notre empreinte commerciale aux États-Unis », a déclaré Sundar Pichai, le CEO de Google.

Un smartphone de gamme intermédiaire avec des fonctionnalités premium

Avec le Pixel 3a et le Pixel 3a XL, Google a fait son entrée dans le marché des smartphones de gamme intermédiaire.

Le Pixel 3a coûte au minimum 400 euros tandis que le Pixel 3, qui entre dans la catégorie premium, est deux fois plus cher.

Bien entendu, le Pixel 3a a une fiche technique moins bonne que celle du Pixel 3. Néanmoins, en ce qui concerne l’appareil photo sur le dos, les deux appareils ont des performances presque équivalentes.

Cela faisait partie des arguments de vente de Google et c’est également confirmé par le laboratoire DxOMark. Après avoir testé cet appareil, le labo a accordé une note de 100 au Pixel 3a alors que la note du Pixel 3 est de 101 points.

La petite différence est due au fait que le Pixel 3a utilise un processeur moins puissant, qui rend les performances vidéo moins bonnes par rapport à celles du Pixel 3. « Le score global légèrement inférieur du Google Pixel 3a est attribuable à son score de 95 points pour la vidéo, comparé à 98 pour le Google Pixel 3 et à 96 pour l’iPhone XR », explique DXOMark.