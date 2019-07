C’est confirmé, l’APN du Pixel 3a est presque aussi bon que celui du Pixel 3 (et de l’iPhone XR)

Avec le Pixel 3a et le Pixel 3a XL, Google est entré dans le marché des smartphones de gamme intermédiaire. Et le principal argument de vente de la firme est que ces appareils abordables partagent certaines caractéristiques avec les versions premium : le Pixel 3 et le Pixel 3 XL.

Ainsi, bien que le Pixel 3a ait un SoC et un processeur moins coûteux et donc moins performant, le smartphone dispose du même appareil photo que le Pixel 3.

En d’autres termes, le Pixel 3a ne coûte « que » 400 euros, mais propose des qualités de photos et de vidéos comparables à celles du Pixel 3, qui coûte deux fois plus cher et qui entre dans la catégorie premium.

Et aujourd’hui, cela est confirmé par le laboratoire DXOMark, dont le classement des appareils photo de smartphones est devenu une référence dans l’industrie.

Une petite différence à cause de la vidéo

En substance, après avoir testé le Pixel 3a, le labo a donné une note presque identique à celle du Pixel 3. En effet, le Pixel 3a a obtenu 100 points durant le test, contre 101 points pour le Pixel 3 (et pour l’iPhone XR).

La petite différence serait due au fait que le Pixel 3a utilise un SoC (et un processeur) moins puissant, le Snapdragon 670. Lorsqu’on décompose la note de l’appareil, le Pixel 3a a obtenu la même note que le Pixel 3 pour les photos, mais la note de l’appareil a en revanche été moins bonne pour les vidéos. « Le score global légèrement inférieur du Google Pixel 3a est attribuable à son score de 95 points pour la vidéo, comparé à 98 pour le Google Pixel 3 et à 96 pour l’iPhone XR », écrit DXOMark.

Mais bien entendu, les smartphones de Google ont un handicap : ils n’utilisent qu’un APN sur le dos. Et de ce fait, ils ne rivalisent pas avec certains modèles premium qui sont dotés de plusieurs APN comme le Huawei P30 Pro, le Honor 20 pro, l’iPhone XS Max ou encore le Xiaomi Mi 9.

La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de cette année, Google devrait mettre plusieurs capteurs sur le dos de ses appareils.