Les zombies bientôt disparus de The Walking Dead ?

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 9. Si vous ne l’avez pas encore commencé, il faut peut-être mieux arrêter votre lecture pour l’instant… Revenez quand vous en saurez plus sur les derniers épisodes de nos zombies favoris.

Vers une nouvelle direction pour la série ?

Ce dimanche soir, la série The Walking Dead diffuse aux Etats-Unis, l’avant-dernier épisode de la saison 9. Une saison qui devait être placée sous le signe du renouveau, avec notamment de vrais choix scénaristiques et un nouvel adversaire qui est arrivé dans l’histoire.

Avec l’arrivée des Whisperers, la série a un temps fait penser qu’elle pouvait redonner un nouvel espace aux zombies, avec une nouvelle génération, des zombies plus intelligents, qui n’était pas sans faire penser à l’autre série « Z Nation ». Au final, il n’en est rien puisque ce sont des humains infiltrés au milieu des zombies qui copient leur mode de vie. On les voit donc arriver au milieu de groupes de zombies. Mais ceux-ci n’occupent qu’une place très secondaire, quelques secondes à l’écran que l’on oublie rapidement.

Une série déjà mort-vivante

Cela ne fait finalement que confirmer une tendance déjà établie depuis plusieurs saisons. The Walking Dead ne tourne plus autour des zombies depuis longtemps. Mais ils n’ont désormais même plus ce rôle de « perturbateur », comme s’ils n’étaient pu vraiment assez nombreux pour peser.

Sur le papier, c’est logique. Les créatures sont amenées à pourrir puis à disparaître. Par l’effet du temps qui passe, déjà notable par la quantité d’asticots ou l’état des viscères. Un phénomène, il est vrai relativement peu exploité par The Walking Dead jusque-là, mais qui serait amené à changer. C’est ce qu’a confié Robert Kirkman à Syfy.

Il y a eu des zombies dans la série qui étaient beaucoup moins mobiles. On les nommait les « épieurs ». Nous avons vu d’autres zombies dont le corps se dégradait sur le chemin. La progression naturelle est la suivante : éventuellement, il y aura de moins en moins de zombies dans ce monde parce que certains d’entre eux sont morts et ont pourri. Est-ce que la série durera assez longtemps pour nous pour en arriver là ? Seul le temps nous le dira !

