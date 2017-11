L’étonnante initiative de TripAdvisor contre les agressions sexuelles et la violence

La plateforme de recommandation et réservation de voyages TripAdvisor entend contribuer à la lutte contre les violences et les agressions sexuelles à sa façon.

Lorsqu’on prépare un voyage, un passage par les Booking.com, hotels.com et autre TripAdvisor est pratiquement inévitable. Et pour se faire une idée à peu près conforme à la réalité sur un lieu de séjour avant de passer réservation, mieux vaut lire une bonne palanquée d’avis postés par les précédents voyageurs, si possible en ne se contentant pas de la première page de commentaires. Il est également fortement recommandé d’avoir une certaine propension à détecter les avis bidon et autres retours d’expérience qui sentent très fort les fakes payés par les plateformes, tout en visitant plusieurs sites différents.

Pour nous aider un peu plus à faire le bon choix, TripAdvisor vient de mettre en place un nouveau critère, qui est d’ailleurs davantage un véritable avertissement. Il faut dire que le géant du voyage en ligne s’est fait un peu remonter les bretelles récemment. Le site de réservation et d’information sur les voyages s’est en effet trouvé au cœur d’une polémique pour avoir supprimé un commentaire négatif posté en 2010 au sujet du site touristique Iberosar Paraiso Maya au Mexique, commentaire dans lequel une cliente expliquait avoir été violée par un agent de sécurité.

Prévenir les voyageurs sur lieux dangereux

Suite à cette grosse maladresse, TripAdvisor a présenté des excuses publiques et rétabli le commentaire, affirmant qu’il avait été supprimé en vertu d’une politique précédente qui n’autorisait qu’un langage « familial » sur le site, mais la controverse a soulevé des questions sur la façon dont TripAdvisor modère les messages négatifs concernant des sites dont il tire par ailleurs profit sous la forme de commissions de réservations, en particulier s’il y a des problèmes de sécurité.

Dans une déclaration, un porte-parole de TripAdvisor a déclaré à nos confrères de TechCrunch que le site affichera sur ses pages un nouvel avertissement « chaque fois qu’ils penseront qu’il y a un problème de santé, de sécurité ou de discrimination actuel pertinent pour les voyageurs, tel que rapporté par leur communauté de voyageurs ou par les médias d’information. »

Le message est le suivant :

Message de TripAdvisor : TripAdvisor a eu connaissance de certains événements récents et articles de presse au sujet de cet établissement qui ne reflètent peut-être pas le contenu des avis trouvés sur cette page. C’est pourquoi nous vous suggérons de poursuivre vos recherches pour obtenir plus d’informations sur cet établissement lors de la préparation de voyage.

Même si la formule est assez édulcorée et ne précise pas la nature des problèmes, cet un effort de transparence en forme de mise en garde n’est pas spécialement rassurant, et risque de causer beaucoup de tort aux établissements visés, mais aussi avoir une conséquence positive : si ces derniers veulent sauver leur réputation et donc leur business, ils ont intérêt à réagir vite et apporter la preuve que les mesures on été prises pour éradiquer tout risque d’agression des clientes et des clients.

Un exemple de ce badge est visible par exemple sur la page de ce resort (lui aussi mexicain).

Source