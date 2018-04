L’ex CEO de Sony évoque l’avenir des consoles et du streaming

Durant une conférence GamesBeat, l’ex-président de Sony Interactive Entertainment, Andrew House, a pris la parole et a fait quelques révélations sur l’avenir des consoles et du streaming, ainsi que sur la sortie de la PS5.

Combien de fois a t-on pu lire lors de la démocratisation du mobile, que les jeux mobiles tueraient les consoles de jeux vidéo et pourtant une décennie plus tard les succès de la Xbox One, de la PS4 et de la Nintendo Switch sont là pour démontrer que les consoles ont encore de très beaux jours devant elles.

Andrew House évoque l’avenir des consoles

Une vision partagée par l’ex-président de Sony Interactive Entertainment, Andrew House, qui a indiqué durant la conférence GamesBeat : « Je suis très optimiste concernant une durée de vie plus longue pour les consoles. Les consoles sont sous-représentées et sous-estimées dans tellement de marchés mondiaux. Il y a tellement de potentiel. Il ne faut pas oublié que la Chine est toujours largement [inexploitée]. »

Ajoutant : « Je n’ai pas de savoir particulier là-dessus, mais je pense que nous continuerons de voir des disques pendant un bon moment. Si vous souhaitez puiser dans ces marchés [qui se développent], alors autoriser que des modèles physiques traditionnels soient utilisés comme une véritable option n’est probablement pas une mauvaise chose. »

Pour lui, les consoles actuelles comme la PS4 ou ses concurrentes et les générations à venir, vont poursuivre les lignes actuelle avec un cycle de vie moyen et surtout avec des disques physiques, même si le succès grandissant du Cloud Gaming et du streaming semblent indiquer l’émergence de changements de comportement, voire pour certains, d’une révolution dans le secteur du jeu vidéo.

La PS5 arrive, mais ce n’est pas pour demain…

Concernant la PS5, ayant quitté son poste de CEO de Sony, il est resté très réservé et a simplement expliqué que la PS5 en est à un stade de développement avancé, soulignant toutefois que la PS4 a encore de beaux jours devant elle. Des propos évasifs…

Pour le streaming, il précise que le jeu en streaming devrait prendre une forte importance sur les prochaines générations de consoles, allant jusqu’à expliquer : « En dehors des défis techniques, il n’y a aucune raison pour que le jeux dématérialisé ne puisse pas être présent de la même manière que nous l’avons vu avec la musique, les films ou l’industrie de la télévision. ».

Le streaming devrait être un tournant dans l’histoire du jeu vidéo et il n’est pas impossible qu’à lui seul, il permette à de nouveaux acteurs de s’attaquer au marché. Rien n’empêche d’imaginer que certaines plateformes de streaming en quête d’un levier de croissance, se lancent dans l’aventure de la console et connaissent un succès rapide. Qui aurait prédit il y a encore un an, que Nintendo serait sur tous les fronts et connaîtrait succès sur succès, mois après mois ? Tout est donc possible en effet…

