L’excellente idée de HBO pour regarder des séries sans être dérangé

Ceci n’est pas un poisson d’avril. Sur sa chaîne YouTube, la chaîne américaine HBO (qui diffusait Game of Thrones) fait la promotion de ce produit insolite : une grande boite noire dans laquelle vous pouvez vous enfermer avec votre ordinateur ou votre smartphone afin de regarder vos séries préférées sans aucune distraction.

La vidéo semble également parodier le style des publicités d’Apple. « Doté des dernières technologies en matière de carton, nous avons pris une boîte en carton… et l’avons peinte en noir », dit le narrateur, qui a l’air d’imiter l’accent britannique de Jony Ive.

Une idée pas si mauvaise

Malheureusement, ou pas, ce « produit » ne sera probablement jamais commercialisé par HBO. La vidéo entre dans le cadre d’une opération de communication de la chaîne américaine, qui cible les étudiants américains.

Sur Twitter, l’agence Fooji, partenaire de HBO, a lancé un jeu-concours qui permet de gagner des HBO Box. Comme le rapporte le site Cnet, pour participer, il faut avoir une adresse e-mail universitaire (.edu), avoir plus de 18 ans, et vivre dans un endroit où les services Doordash ou FedEx peuvent faire la livraison. Seulement quelques centaines de boites seront distribuées.

En tout cas, l’opération de communication est réussie puisque la vidéo insolite a été relayée par plusieurs sites spécialisés dans les nouvelles technologies.

Et bien que la HBO Box serait surtout utile dans un dortoir d’étudiants, il est possible que vous en vouliez également une (personnellement, je suis convaincu). Si c’est le cas, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver du carton pour vous fabriquer votre propre boite.