LG pourrait présenter un smartphone pliable au CES 2019

La multinationale sud-coréenne LG est rarement la dernière quand il s’agit de présenter des smartphones avant-gardistes. Après de premières rumeurs au début du mois, c’est cette fois-ci le célèbre leaker Evan Blass qui confirme que l’entreprise a prévu de présenter une keynote très spéciale lors du CES 2019. Celle-ci devrait annoncer un tout nouveau smartphone, équipé d’un écran pliable. Même si l’on n’en sait pas beaucoup plus pour le moment, nul doute que nous ne serons pas déçus : la firme avait déjà su innover avec le modèle incurvé G Flex, dont la dernière version a été lancée il y a maintenant presque 4 ans.

I can’t speak for Samsung… …but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote. — Evan Blass (@evleaks) 31 octobre 2018

Quels avantages pour un smartphone pliable ?

Quand la majorité des constructeurs de téléphones mobiles préfèrent se concentrer sur le développement des fonctionnalités logicielles, il semble normal de se demander quels sont les réels avantages apportés par un tel changement. Le gain de place semble être la valeur ajoutée la plus évidente. Mais quand on voit à quoi ressemblent les smartphones pliables déjà dévoilés… Le concept en est encore à ses balbutiements. Ils ne sont pliables que dans un sens et en ne suivant qu’une seule ligne ; rien à voir avec une feuille de papier que l’on pourrait rouler comme on le souhaite

Une information pas si surprenante

Depuis déjà plusieurs années, on sait que LG travaille sur un smartphone avec écran pliable. Déjà, en 2012, notre fondateur écrivait dans nos colonnes que la production des dalles e-paper souples de la société avait commencé en Asie. Les ingénieurs de la marque sont très qualifiés et ont sûrement déjà composé une équipe entière qui se consacre à ce projet en secret. Vous avez hâte d’en savoir plus ? Il ne vous reste plus qu’à prendre votre mal en patience et à attendre l’année prochaine pour la nouvelle édition du CES aux États-Unis ! Rendez-vous le 8 janvier.