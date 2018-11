LG propose des chariots automatiques pour vos courses

Plus besoin de pousser un chariot dans les magasins grâce à LG

Vous avez la hantise de devoir faire vos courses, de devoir pousser un chariot trop lourd dans les allées d’un magasin ? Ne vous inquiétez plus. LG a désormais la solution pour vous. Après des exosquelettes, les guides pour les aéroports et un petit smartphone de temps en temps, l’entreprise continue de vouloir aller plus loin.

Cette fois, c’est un chariot automatisé qui suivrait les clients quand ils font leurs courses dans la plus grand chaîne de supermarchés de Corée du Sud : E-Mart. L’idée est simple. Qu’un consommateur n’ait plus besoin de pousser son chariot dans les allées du magasin. Si l’idée peut paraître plutôt « feignante », c’est en fait idéal pour le pays qui souffre d’une population plutôt vieillissante. L’appareil sera aussi doté d’un scanner de code-barre, d’un affichage de votre liste de courses, il pourra vous guider lui-même jusqu’à vos produits et les charger directement dans votre chariot.

L’ultime dématérialisation des courses ?

De façon plus générale, cela ressemble à l’ultime dématérialisation pour les courses. Difficile de croire que l’on a pas fait le tour d’une certaine façon. Avec les machines automatiques, les caissiers disparaissent peu à peu, grâce à Amazon ou aux systèmes de commande en ligne, c’est le magasin qui s’efface.

Avec ces robots, à terme, les clients n’auraient même plus besoin de sortir de chez eux. On peut très bien imaginer une petite caméra intégrée pour s’assurer qu »il n’y a pas de soucis depuis votre tablette ou smartphone sous les draps. Prochaine étape pour les courses 2.0 ? Faire disparaître le paiement avec des courses gratuites. On doute que les entreprises sautent le pas…

Si vous préférez quand LG se limite aux smartphones, alors gardez l’œil ouvert pour le CES 2019. L’entreprise pourrait bien proposer un modèle pliable si on en croit les dernières informations.

Source