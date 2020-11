LG s’apprêterait à dévoiler un smartphone « enroulable »

Rappelez-vous, lors du CES 2019, LG avait fait sensation en présentant un téléviseur « enroulable ». Ce produit vient tout juste d’être commercialisé aux États-Unis pour 87 000 dollars, tandis que le constructeur n’a pas donné plus d’informations concernant la France et le reste du monde. Avec une telle technologie en main, LG ne compte pas se contenter de s’en servir seulement pour les téléviseurs. La société coréenne s’apprête à révolutionner le marché de la téléphonie mobile en proposant un smartphone dont l’écran est enroulable.

Samsung, et bien d’autres constructeurs ont déjà créé la surprise en proposant des smartphones pliables, mais personne n’a encore eu l’audace de présenter un smartphone enroulable. Plusieurs rumeurs indiquent que LG pourrait être un pionnier en la matière en dévoilant un smartphone dont l’écran a la capacité de s’enrouler dès le premier semestre 2021. LG continue les recherches dans cette direction grâce à son projet Explorer.

Du nouveau au printemps 2021 ?

Le média Letsgodigital explique que LG a déposé un brevet explicite en août 2019 auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO). Désormais, LG n’est plus au stade de brevet puisque l’appareil nommé « Roll-slide » fait désormais partie de la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Avec un tel produit, LG veut démontrer que les technologies pliables sont encore trop encombrantes. LG souhaite commercialiser un produit discret qui prend le moins de place possible.

Lors de présentation de son étrange smartphone LG Wing, la société a profité de l’occasion pour évoquer brièvement ses ambitions concernant les écrans enroulables. Selon les premières informations, ce smartphone devrait embarquer un écran OLED, ainsi qu’un boîtier métallique. C’est tout ce que nous savons à propos de cette innovation majeure. Aujourd’hui, la hype autour des smartphones pliables semble être redescendue, espérons que les smartphones enroulables rencontres plus de succès.

Ce smartphone dont le nom de code est Project B pourrait arriver d’ici mars 2021, et devenir par la même occasion le second produit tout droit sorti du projet Explorer. En attendant, soyons patients et restons à l’affût de la moindre information concernant ce téléphone enroulable.