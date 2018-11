LG rêve d’un smartphone… avec 16 objectifs photo !

Un smartphone doté de 16 capteurs chez LG ?

Depuis quelques années maintenant, la plupart de nos smartphones se parent non pas d’un, mais deux deux capteurs photo à l’arrière. Une évolution technique qui permet notamment de profiter d’un meilleur piqué, d’un meilleur effet de profondeur… Récemment, on a vu émerger des smartphones avec trois capteurs photo, c’est le cas notamment du Huawei P20 Pro. On a même vu un smartphone avec quatre capteurs photo chez Samsung, avec son nouveau Galaxy A9. Pas suffisant pour LG, qui songe à un smartphone doté… de 16 capteurs.

En effet, celui qui avait signé un excellent retour sur le marché il y quelques années avec son G3, et qui s’est peu à peu embourbé dans des smartphones modulaires, songe désormais à proposer un smartphone doté de 16 lentilles. Ce sont en effet des récents brevets déposés par le groupe coréen qui font état d’un smartphone de ce (nouveau) genre.

Au total, ce sont donc 16 capteurs qui seraient réunis dans un module photo. Un module qui disposerait ainsi de quatre rangées de quatre modules, avec une configuration incurvée, de manière à pouvoir notamment capturer une seule et même image, depuis plusieurs perspectives. Le brevet déposé par LG fait également état d’un petit miroir placé en-dessous des capteurs, pour faciliter la prise de selfies via les 16 lentilles (et non depuis une caméra frontale moins performante).

Evidemment, rien n’indique que le groupe LG est bel et bien en train de mettre au point un tel smartphone, et les brevets récemment déposés pourraient tout à fait rester au stade du projet. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant de savoir si LG compte bien transformer ce concept étonnant en réalité dans les mois/années à venir.

(Image : LetsGoDigital)