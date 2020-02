LG V60 ThinQ : Snapdragon 865, batterie de 5000 mAh et 4 caméras sur le dos ?

Bien qu’il ait une part de marché très petite par rapport à celles des géants que son Samsung, Apple, Huawei ou Xiaomi les smartphones, LG n’est pas près d’abandonner ce marché.

D’ailleurs, la marque coréenne pense même pouvoir redresser sa division smartphones, en générant des bénéfices avec celle-ci à partir de 2021. Pour y parvenir, LG compte miser sur quelques « wow factors » (des éléments qui pourront distinguer ses modèles de ceux des concurrents).

Traditionnellement, LG présente un smartphone haut de gamme au Mobile World Congress de Barcelone, ce qui permet à la marque d’attirer l’attention durant cette grande messe des technologies mobiles.

Cependant, pour l’édition 2020, la marque a décidé d’annuler sa conférence, à cause des risques posés par l’épidémie de coronavirus.

Mais quoi qu’il en soit, le smartphone que LG devait présenter au salon n’a certainement pas été annulé. Et aujourd’hui, nous avons même quelques informations non officielles concernant cet appareil.

Récemment, le blogueur Evan Blass, relayé par le site XDA, a posté des images qui auraient été extraites d’une vidéo promotionnelle pour le prochain mobile premium de LG : le LG V60 ThinQ.

Ces images ne révèlent pas toutes les caractéristiques, mais nous apprennent que le prochain mobile de LG devrait avoir une batterie de 5 000 mAh, ce qui est une capacité assez importante par rapport à ce que l’on trouve sur la plupart des appareils similaires.

Sur le dos, il y aurait 4 caméras. Et LG équiperait ce smartphone de 4 micros.

Sinon, à un moment où les constructeurs abandonnent petit à petit la prise jack pour les écouteurs sur leurs gammes premium, LG garderait celle-ci sur cet appareil.

En ce qui concerne le design, celui-ci a peut-être déjà été révélé par une autre source (reconnue par de nombreux médias) de fuites : OnLeaks.

Le 3 janvier, celui-ci avait posté des rendus d’un smartphone qui, d’après lui, pourrait être le LG G9. Cependant, en recoupant, le site XDA pense qu’OnLeaks s’est peut-être trompé de modèle et qu’il pourrait finalement s’agir d’une fuite du LG V60.

So… As my first 2020 leak, here comes your very first look at which I assume will be launched as the #LGG8 successor and thus, the #LGG9 I guess…

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Cashkarocom -> https://t.co/YzBRZ36YrV pic.twitter.com/HWguSeQHrG

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 3, 2020