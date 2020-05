LG Velvet : un milieu de gamme au look aguicheur (mais trop cher ?)

Velvet, ou le retour de LG

Il fut un temps où LG était considéré comme un leader sur le marché des smartphones, notamment grâce à un LG G3 particulièrement réussi et apprécié. Toutefois, à l’heure actuelle, LG a bien du mal à se faire une place parmi les géants que sont Samsung, Apple et Huawei, mais aussi parmi les challengers tels que Xiaomi, Honor, OnePlus… Pourtant, en 2020, LG tente un énième retour, avec sa nouvelle gamme Velvet.

Un nouveau smartphone plutôt brillamment teasé par LG ces dernières semaines, et qui vient d’être officialisé en Corée du Sud. L’occasion de (re)découvrir un design très travaillé, notamment en ce qui concerne la partie arrière du smartphone, avec une disposition vraiment très réussie du triple capteur photo.

Trop cher le LG Velvet ?

A l’avant, on retrouve une très large dalle tactile OLED de 6,8″, laquelle est surmontée d’une petite encoche centrale. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 765 couplé à 8 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 128 Go. A noter que le smartphone dispose également d’un capteur d’empreintes logé sous l’écran, et que le terminal est certifié IP68. On reste toutefois sur un segment de type « milieu de gamme« , mais avec son look, le LG Velvet a clairement de quoi séduire.

Un smartphone décliné en différents coloris, à savoir vert, noir, blanc et même orange. Sur le papier, le LG Velvet a donc pas mal d’arguments pour convaincre, et constitue clairement un vrai retour en force pour le constructeur, après des années de disette.

On regrette toutefois un tarif qui parait un peu trop « optimiste« , puisque LG va proposer son Velvet à un tarif équivalent à 700 dollars en Corée. Le smartphone est également prévu en Europe et aux Etats-Unis, reste désormais à savoir à quel prix…