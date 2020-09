LG Wing : un nouveau smartphone… à écran rotatif !

Après les smartphones pliables, LG inaugure un nouveau format, qui promet d’offrir aux utilisateurs « de nouvelles expériences mobiles différentes et attractives ». Pour cela, le nouveau LG Wing dispose de deux écrans superposés, et il est possible de basculer en mode « Swivel », en faisant pivoter l’écran à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre. De cette manière, l’écran principal passe en mode Paysage, et dévoile un deuxième écran de 3,9″.

LG Wing, le smartphone « qui explore l’inconnu » ?

Lorsqu’il est déployé, le smartphone permet ainsi de découvrir des utilisations inédites, comme la possibilité d’étendre une même application sur les deux écrans ou d’afficher deux

applications en même temps, chacune sur un écran. Par exemple, lorsque l’on regarde YouTube sur le LG Wing, la vidéo se joue sur l’écran principal, tandis que le deuxième écran affiche les commentaires ou la barre de recherche.

Le LG Wing repose donc sur un écran principal P-OLED de 6,8″ au format 20,5:9, et un écran secondaire de 3,9″ en qualité G-OLED. Le capteur frontal de 32 mégapixels est de type pop-up, pour ne pas encombrer la surface de l’écran. Le smartphone est animé par un processeur Snapdragon 765 5G, couplé à 8 Go de RAM, sans oublier 128 ou 256 Go de stockage.

Côté photo, le LG Wing est doté d’un triple capteur à l’arrière, composé d’un module principal de 64 mégapixels, et épaulé par deux capteurs ultra grand-angle de 12 et 13 mégapixels. En mode photo, le deuxième écran peut servir de palette de retouche dédiée, tandis que la vidéo ou la photo est affichée sur l’écran principal. Malgré ses deux écrans, le LG Wing reste un smartphone relativement léger, avec 260 grammes sur la balance.

Enfin, LG promet une fiabilité à toute épreuve, avec notamment un module de charnière doté d’un amortisseur hydraulique qui réduit la tension sur le mécanisme pendant la

rotation de l’écran principal. L’arrière de l’écran principal est recouvert de polyoxyméthylène thermoplastique pour en rendre la rotation plus douce et éviter de rayer le deuxième écran. Enfin, le mécanisme de charnière du LG WING a fait l’objet d’un test intensif, et promet de rester toujours aussi fiable après 200 000 rotations.

Le groupe coréen explique que son LG Wing sera lancé dans un premier temps en Corée du Sud le mois prochain, puis sur certains marchés d’Amérique du Nord et d’Europe. Reste à en connaître le prix. Si le concept est plutôt intéressant sur le papier, difficile toutefois de savoir si ce LG Wing s’avérera pratique à utiliser au quotidien…