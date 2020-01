L’horloge de l’apocalypse n’est plus qu’à cent secondes de la fin du monde

Présentée en 1947 par des scientifiques américains, l’horloge de l’apocalypse représente un appareil qui jauge les menaces sur la Terre. Celle-ci dispose d’un décompte, dont la valeur zéro est représentée par minuit, qui symbolise l’effondrement de notre monde.

L’appareil prend en compte plusieurs paramètres et change d’heure chaque année, ou non, suite aux décisions d’un groupe d’experts en partie composé de lauréats de prix Nobel. Depuis 1957, 20 changements d’heure ont eu lieu. Les évolutions sont publiées et justifiées par le Bulletin of the Atomic Scientists.

Today, the Bulletin set the #DoomsdayClock closer than ever: It is 100 seconds to midnight. Read the full Clock statement here. https://t.co/w3aOZ3voUh pic.twitter.com/sxQv92dGP0 — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2020

L’année de sa création, soit deux ans après la Seconde Guerre mondiale, l’horloge de l’apocalypse affichait 23h53. En 1953, elle a atteint 23h58 pour la première fois alors que les États-Unis et l’URSS testaient plusieurs bombes. Toutefois, elle est redescendue à 23h43 en 1991 suite à la signature de la réduction des armes stratégiques par les deux mêmes pays. C’est aussi l’année ou l’URSS est devenue la Russie.

En 2018 et 2019, l’heure était tout de même repassée à 23h58 en raison de la crise iranienne et du rôle de Donald Trump. Pour les scientifiques, ces faits peuvent être à l’origine de nouvelle avancée dans le domaine nucléaire, ce qui est dangereux pour la Terre.n

Pourquoi l’horloge de l’apocalypse a avancé de 20 secondes ?

Si cette horloge est née du risque nucléaire, elle prend aussi en compte d’autres critères. Le réchauffement climatique est clairement évoqué dans la décision des scientifiques d’avancer l’aiguille de 20 secondes cette année.

Sivan Kartha, scientifique du Stockholm Environmental Institute, résume au sujet de l’environnement : « Si l’humanité pousse le climat vers l’opposé d’un âge de glace, nous n’avons aucune raison de croire qu’un tel monde resterait hospitalier pour la civilisation humaine ».

Les chercheurs ont également évoqué la puissance des fake news, mais aussi le développement des deep fakes, des vidéos truquées dans lesquelles vous pouvez faire dire n’importe quoi à la personne filmée alors qu’elle n’a jamais prononcé ces mots. Cette technique permet aussi d’incruster un visage sur un autre corps dans une vidéo.

Les scientifiques ont aussi pointé du doigt l’intelligence artificielle et ses potentielles dérives ainsi que le risque nucléaire en Iran et la gestion des relations avec la Corée du Nord par Trump.