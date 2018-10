L’IA de Google Lens identifie désormais les objets qui vous plaisent

Google vient d’annoncer que l’intelligence artificielle de Google Lens est désormais couplée à Google Image. Cela permet d’identifier un objet qui vous plaît sur une image et de le trouver pour éventuellement l’acheter.

Retrouver grâce à Google Lens un objet qui vous plaît

L’intelligence artificielle de Google Lens n’a de cesse de s’améliorer. Présentée l’an dernier durant la conférence Google I/O, l’IA dédiée aux images du moteur de recherche le plus populaire a ensuite été ajoutée à la caméra Google Pixel puis à Google Assistant. Alphabet vient désormais de coupler celle-ci à Google Image et offre un nouveau service aux utilisateurs.

Nous avons tous été confrontés, un jour à l’autre, à ce problème. Vous voyez un objet qui vous plaît mais impossible d’en connaître le modèle et encore moins de savoir où l’acheter. Désormais, l’intelligence artificielle de Google Lens va pouvoir vous aider très simplement grâce à ce couplage avec Google Image. Le service de recherche d’image du moteur de recherche qui avait, lui aussi, subit une grosse amélioration avec un nouvel algorithme censé améliorer la recherche d’images et rendre les résultats meilleurs.

Google Lens : pointez et trouvez ce que vous voulez

Concrètement, cette mise à jour permet d’identifier des objets dans une image. Vous pouvez ainsi prendre une photo et cliquer sur un objet ou bien encore dessiner autour et l’intelligence artificielle va reconnaître l’objet en question. Des informations tirées d’internet vous seront données sur l’objet choisi et vous pourrez même trouver où acheter cet objet qui a attiré votre attention. Trouver des informations sur ce canapé ou ce pantalon que vous avez vu et qui vous plaît tant sera bientôt un jeu d’enfant.

Cette mise à jour de Google Lens est d’ores et déjà disponible en anglais sur les mobiles américains. Le géant des moteurs de recherche assure que d’autres langues seront bientôt prises en charge et que la mise à jour se fera dans d’autres pays et sur d’autres plateformes.

Même si Google Lens est déjà disponible en français, aucune indication sur les dates de mise à jour n’a été donnée pour l’hexagone. Il faudra peut-être patienter quelques mois avant que celle-ci n’apparaisse. Il est probable aussi que Google Lens soit, dans le futur, intégré à d’autres produits du moteur de recherche. Pour le moment, il est disponible dans Google Assistant.