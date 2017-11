Google Lens arrive petit à petit sur Assistant

Sur les smartphones et les enceintes connectées Google Home, nous pouvons déjà interagir avec l’intelligence artificielle Google Assistant avec la voix. Mais la firme de Mountain View entend également utiliser ses avancées dans le domaine de la vision par ordinateur pour améliorer Assistant.

Lors de sa dernière conférence Google I/O, la firme de Mountain View a levé le voile sur Google Lens, une fonctionnalité qui détecte les objets sur une image et donne des informations pertinentes à l’utilisateur.

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que Google proposait déjà une fonctionnalité similaire sur son application « Goggles ».

Cependant, aujourd’hui, Google a fait beaucoup d’avancées en terme d’intelligence artificielle, et peut donc proposer un meilleur produit.

Le mois dernier, Google a commencé à déployer Google Lens sur son application de stockage de photos (mais uniquement pour les utilisateurs des smartphones Pixel). En appuyant sur un bouton, l’utilisateur peut se servir de Lens, qui analyse l’image et permet d’obtenir des informations.

Search what you see with the Google Lens preview. Now rolling out in @googlephotos for all Pixel users. pic.twitter.com/uKwzlB7GFn

— Made by Google (@madebygoogle) October 24, 2017